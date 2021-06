Zdroj: TASR/Jakub Kotian Očkovanie detí POZASTAVILI! Oznam pre tých, ktorí majú termín? Nemajú chodiť! Bolo to veľké "haló" okolo očkovania detí od 12 rokov. To napokon na Slovensku aj spustili, ale nie nadlho. Momentálne je pozastavené. 11. jún 2021 han Zo Slovenska

11. jún 2021 han Zo Slovenska Očkovanie detí POZASTAVILI! Oznam pre tých, ktorí majú termín? Nemajú chodiť! Bolo to veľké "haló" okolo očkovania detí od 12 rokov. To napokon na Slovensku aj spustili, ale nie nadlho. Momentálne je pozastavené.

Na zmätky v očkovaní upozornila TV Markíza, ktorá na svojom webe tvnoviny.sk uvádza, že štát najprv otvoril čakáreň, dokonca niektoré deti už dostali aj vakcínu, ďalšie podľa Národného centra dostali pozvánky na termíny, no tie následne boli zrušené.

Zainteresovaní síce tvrdia, že deti onedlho zaočkujú, ale ako uvádza Markíza, rodičia detí sú rozhorčení. Očkovanie im totiž vystaví automaticky zelenú do táborov.

Taký bol aj prípad pani Michaely, čo priniesla televízia. Podľa toho mala deti prihlásiť na očkovanie, ale aj napriek tomu, že termín dostali, im bol zrušený.

Nie je to však ojedinelý prípad.

Reakcia ministerstva

„Rozhodli sme sa niektoré očkovania stiahnuť, niektoré sa uskutočnili. Zrealizovali sme to pre to, aby sme ich pustili, až keď to bude pedantne nastavené aj po diskusii s pediatrami,“ vyjadril sa hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová pre Markízu.

Dôvodom prerušenia očkovania detí od 12 rokov je ten, že pri každej vakcinácii má byť prítomný aj pediater. Údajne sa to pri tejto príčine začalo komplikovať. „V očkovacích centrách, kde bol pediater, deti dostali vakcínu. Zrušili termíny, kde v čase očkovanie nebol pediater, resp. ho odvolali,“ informuje portál televízie.

Vyrieši sa to?

Ako dodáva Markíza, táto nepríjemnosť sa má vyriešiť do niekoľkých dní. „Rozhodli sme sa, že to pozastavíme, aby sme to mali dobre nastavené a fungovalo očkovanie v praxi,“ poznamenala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva, no bližšie informácie neposkytla. Ako uzatvára problém TV Markíza, má to byť len otázkou pár dní, kedy sa čakáreň na očkovanie detí od 12 rokov znovu spustí.

