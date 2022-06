Zdroj: unsplash.com OČKOVANIE proti covidu pred deti do 5 rokov? V tejto krajine ho čoskoro ZAVEDÚ! Americká administratíva očakáva, že s očkovaním proti chorobe COVID-19 v kategórii detí mladších ako päť rokov sa v USA začne od 21. júna. 3. jún 2022 han Zo zahraničia

3. jún 2022 han Zo zahraničia OČKOVANIE proti covidu pred deti do 5 rokov? V tejto krajine ho čoskoro ZAVEDÚ! Americká administratíva očakáva, že s očkovaním proti chorobe COVID-19 v kategórii detí mladších ako päť rokov sa v USA začne od 21. júna.

Koordinátor Bieleho domu pre COVID-19, Aashish Jha, podľa AP načrtol plány administratívy pre poslednú vekovú skupinu, ktorá ešte nemá nárok na očkovanie. Informovala o tom agentúra AP s tým, že takýto súhlas sa očakáva.

Spresnil, že 14. a 15. júna sa stretne externá komisia poradcov Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), aby vydala stanovisko k očkovaniu vakcínami spoločností Pfizer a Moderna v prípade detí mladších ako päť rokov.

Dodávky vakcín do ordinácií lekárov a pediatrických zariadení by sa začali čoskoro po schválení FDA, pričom prvé očkovania by sa mohli začať už v týždni nasledujúcom po rozhodnutí FDA.

Milióny dávok

Jha informoval, že jednotlivé štáty môžu začať zadávať objednávky na detské vakcíny už tento piatok. S ich expedovaním sa však začne až po súhlase FDA.

Poznamenal, že administratíva USA má k dispozícii ako počiatočnú zásobu desať miliónov dávok vakcín spoločností Pfizer a Moderna.

Agentúra AFP dodala, že rodičia v USA čakali mesiace, kým FDA povolí očkovať proti covidu aj deti mladšie ako päť rokov, čo je jediná zostávajúca veková skupina v krajine, ktorá ešte nemá nárok na takúto imunizáciu.

Hoci covid je u detí zvyčajne menej závažný ako u dospelých, podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) bol počet hospitalizácií detí mladších ako päť rokov počas zimného nárastu ochorení súvisiaceho s covidovým variantom omikron päťkrát vyšší v porovnaní s vrcholom predchádzajúcej vlny vyvolanej variantom delta.

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: TASR