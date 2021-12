Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Od štvrtka sa vyplácajú sociálne dávky: Pošta očakáva OBROVSKÝ nápor zákazníkov!

Slovenská pošta bude od štvrtka (16. 12.) do 23. decembra vyplácať štátne sociálne dávky obyvateľom do vlastných rúk, a to v pobočkách pošty alebo priamo na adresu.