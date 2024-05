1. máj 2024 ELA Správy Rôzne Od západu sa výrazne ochladzuje: Európou sa už ženú SILNÉ búrky, dorazia aj na Slovensko Počasie v západnej Európe už naplno ovplyvňuje studený front. Ten prináša nielen silné búrky, ale aj výraznejšie ochladenie.

Silné búrky sa už hlásia o slovo

Krátko po poludní bola situácia v západnej Európe ešte pokojná. Po 16:00 h sa však začali v oblasti východného Francúzska formovať pomerne intenzívne búrky. Tie postupujú smerom k severu pričom naberajú na sile, informuje iMeteo.sk.

Najnebezpečnejšie búrky sa očakávajú vo večerných hodinách. Už sa stihla sformovať výrazná línia búrok, ktorá smeruje nad Benelux.

Tieto búrky sú sprevádzané zosilnením zrážok aj vetra. Vyskytujú sa aj krúpy, ktoré v priemere dosahujú niekoľko centimetrov. Zatiaľ však nie sú hlásené výraznejšie škody.

Výraznejšie sa ochladzuje

Studený front na západe Európy neprináša len búrky, ale pokles teplôt. Ten je zreteľný práve vo Francúzsku.

Kým v juhozápadnej časti sú teploty po 20. hodine na úrovni okolo +10 °C, severovýchod krajiny ešte hlási +22 °C. Postupne sa ochladí aj v ďalších krajinách.

Vo štvrtok búrky aj na Slovensku

„Počasie chystá zmenu aj pre naše územie. Stať by sa tak malo už v priebehu štvrtka. Do našej oblasti bude od západu zasahovať plytká tlaková níž so stredom nad Nemeckom. Po jej prednom okraji k nám začne od juhu prúdiť vlhší vzduch,“ dodáva iMeteo.sk.

Bude preto oblačno až zamračené, prechodne, najmä na východe, aj menej oblačnosti. Ojedinele, na juhozápade na mnohých miestach, treba počítať s prehánkami.

Vylúčené nie sú ani búrky. Tie by k nám mohli prísť od Maďarska.

Ilustračné foto

Zdroj: iMeteo.sk