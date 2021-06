Zdroj: TASR/Pavol Zachar VIDEO: Odborári vyšli do ulíc: Zastavme ROZVRAT sociálneho štátu! Pred Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa dnes konalo verejné protestné zhromaždenie Odborového zväzu KOVO s názvom Zastavme rozvrat sociálneho štátu. 26. jún 2021 Zo Slovenska

Zhromaždenie zorganizoval Odborový zväz KOVO. Ako uvádza na sociálnej sieti, že predstavitelia vládnych koaličných strán pri kreovaní vlády 5. marca 2020 vyhlásili, že „Naša prípadná vláda nebude rušiť zavedené sociálne opatrenia“. Toto podľa odborárov je skutočnosť odlišná.

Slabá minimálna mzda

„V roku 2021 sa budú z 13. platu platiť v plnej výške odvody do zdravotnej poisťovne, odvody do Sociálnej poisťovne, daň z príjmov zo závislej činnosti. Aj toto je dôvod, prečo by sme mali vyjadriť svoju nespokojnosť s krokmi, ktoré zhoršujú sociálne a ekonomické postavenie zamestnanca,“ avizovali na sociálnej sieti.

Poukázali pritom na zrušenie obedov pre deti zadarmo, 13. dôchodkov, dôchodkového stropu v 64 rokoch, na zrušenie nezdaňovania 13. a 14. platov či zrušené rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Ďalej poukázali na zníženie minimálnej mzdy.

„Nepáči sa nám napríklad to, že sa minimálna mzda zvýšila pomalšie, ako sa mala zvýšiť. Skupiny zamestnancov boli obraté o 33 eur mesačne, čiže o 395 eur za rok,“ uviedla na proteste podpredsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková. Zdôraznila, že Slovensko má siedmu najnižšiu minimálnu mzdu v rámci Európske únie (EÚ).

Dopad na každého

„V nápadoch tejto antisociálnej vlády sú aj ďalšie opatrenia, ktoré budú mať neblahý dopad na zamestnancov a ich rodiny: vysoký dlh štátu, návrhy na zvýšenie DPH, majetkových daní, daňovo-odvodová reforma, ale aj ďalšie obmedzenia, ktoré sa ukrývajú v Sulíkových kilečkách,“ konštatovali na sociálnej sieti.

Ďalším dôvodom protestu boli zrušenie oslobodenia trinásteho a štrnásteho platu sociálnych odvodov, zmrazenie minimálneho dôchodku, zrušenie trinásteho dôchodku, odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy či spomalenie rastu minimálnych mzdových nárokov.

„Tie sa netýkajú len tých, ktorí poberajú minimálnu mzdu, ale všetkých,“ pokračovala Benedeková.

Odborárom sa taktiež nepáčia zmeny pravidiel zastúpenia v tripartite. Zamestnancov v nej nezastupuje len reprezentatívna Konfederácia odborových zväzov SR, ale aj minoritnejšie odborové organizácie. Odborári sú nespokojní so zrušením rozširovania kolektívnych zmlúv na odvetvovej úrovni.

„Týmto opatrením asi 130-tisíc zamestnancov na Slovensko stratilo výhody a benefity z kolektívnych zmlúv,“ dodala Benedeková. Ďalej nesúhlasia so zrušením dôchodkového stropu, ktorý bol stanovený na 64 rokov.

Ako zvýšiť ľuďom príjmy?

„Treba sa zamyslieť nad tým, ako zvýšiť príjmy. Čo tak zvyšovať mzdy, budovať mzdy, zaviesť transferové oceňovanie, konsolidované závierky, zdaniť prirodzené monopoly či tých, ktorí sú v daňových rajoch?,“ pýta sa Machyna.

K protestu vydalo stanovisko MPSVR SR, ktoré podľa svojich slov rešpektuje právo zamestnancov vyjadriť svoj postoj formou protestného pochodu. Rezort tvrdí, že minister Milan Krajniak (Sme rodina) je pripravený sa stretnúť s každým, pokiaľ ide o pomoc ľuďom na Slovensku.

Protest však vníma ako politickú akciu na podporu politickej strany Smer-SD. „Ak by mal predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna skutočný záujem o postavenie pracujúcich na Slovensku, požiadal by o stretnutie na ministerstve práce. Nikdy tak však neurobil. Tripartita je plne funkčná a sociálni partneri sa stretnú na rokovaní v pondelok 28. júna,“ uviedlo ministerstvo.

Odborári protestovali pred ministerstvom práce, neskôr sa presunuli na Námestie SNP v Bratislave. Na protestoch sa zúčastnilo približne 1500 ľudí, aj niektorí predstavitelia Smeru. Podporu im vyjadril už skôr mimoparlamentný Hlas-SD, ktorý ich podporil na diaľku z Nitry. Pod Zoborom má strana svoj prvý stranícky snem.

