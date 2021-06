Zdroj: TASR/Martin Baumann Matovič prezradil, prečo je NEZAOČKOVANÝ. A kritikou nešetril Lengvarského! V súvislosti s ruskou vakcínou Sputnik Matovič poznamenal, že zmluvu sa snažili urobiť tak, aby bola výhodnejšia ako s inými spoločnosťami. 26. jún 2021 Politika

Podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič (OĽANO) kritizuje ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) za to, že Slovensko zaostáva v očkovaní proti ochoreniu COVID-19.

Kritika za slabú očkovanosť

Dáva mu však šancu na to, aby ukázal, že dokáže ľudí nabudiť k tomu, aby sa dali zaočkovať. Uviedol to v sobotnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Podpredseda Národnej rady SR a podpredseda strany Smeru-SD Juraj Blanár na margo ministra zdravotníctva poznamenal, že nevidí žiadnu zmenu.

Podľa Matoviča sa jeho nástupca na premiérskej stoličke Eduard Heger (OĽANO) uchytil dobre. V súvislosti s Lengvarským uviedol, že má skôr obavy pri niektorých jeho rozhodnutiach a myslí si, že môžeme na ne doplatiť.

Zo strany Lengvarského očakával masívnejšiu kampaň k ruskej vakcíne Sputnik. Obáva sa, že Slovensko sa nedostane v zaočkovanosti nad 40 percent. Matovič poznamenal, že v koalícii upozorňuje už dlhšie na to, aby boli opatrenia uvoľňované pre tých, ktorí sú zaočkovaní.

Stále vláda Matoviča?

Blanár poznamenal, že krajinu aj napriek výmene na poste premiéra riadi Matovič. „Je to ich vec, my to rešpektujeme,“ povedal s tým, že hádky v koalícii stále pokračujú a preniesli sa aj do parlamentu. Tvrdí, že Matovič sa ako keby dostal do pozície kritika a vystupuje ako opozičný minister.

V súvislosti s ruskou vakcínou Sputnik Matovič poznamenal, že zmluvu sa snažili urobiť tak, aby bola výhodnejšia ako s inými spoločnosťami.

Je presvedčený o tom, že za zvyšné dávky Sputnika nebudeme platiť. Posunutie exspirácie je podľa neho možnosťou. Ako tvrdí, orgány činné v trestnom konaní by mali preveriť, či niekto nerobil „nadprácu“ proti tejto vakcíne.

Čaká na dcéru

Matovič uviedol, že sa očkovať ešte nedal, zároveň proti očkovaniu ako takému nie je, avšak nepodporuje, aby bolo povinné. Blanár poznamenal, že Smer-SD je za dobrovoľné očkovanie, on sám sa zaočkovať dá.

Matovič čakal, kým sa budú môcť očkovať deti od 12 rokov, aby mohol ísť na očkovanie so svojou dcérou Klárkou.

„Musíme ľuďom v dobrom vysvetľovať, že očkovanie zachraňuje životy,“ povedal Matovič. O tom, aby boli niektoré skupiny ľudí povinne zaočkované, napríklad pracovníci v domovoch sociálnych služieb, by podľa predsedu OĽANO mohla byť diskusia. Blanár potvrdil, že Smer-SD chce, aby boli vakcíny dostupné pre všetkých.

Smutný z prezidentky

V súvislosti s referendom o predčasných voľbách minister financií uviedol, že ho bude mrzieť, ak Ústavný súd rozhodne proti. Z kroku prezidentky, ktorá sa v tejto súvislosti obrátila na Ústavný súd, je „smutný“.

Témou diskusie bola aj daňovo-odvodová reforma. Minister financií povedal, že v jeho návrhu bude kľúčovou časťou 200 eur na dieťa. Na otázku či bude jeho súčasťou i zvyšovanie DPH, povedal, že nie. Blanár dodal, že odmietajú zvyšovanie DPH a daňovo-odvodovú reformu považuje za marketingový ťah.

Zdroj: TASR