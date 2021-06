Zdroj: TASR/Henrich Mišovič Pellegrini na sneme vyzval vládu na ODCHOD, ľudí na OČKOVANIE: Kto chce, nech ide, ALE... Mimoparlamentná strana Hlas-SD má ambíciu byť hlavným vyzývateľom súčasnej vládnej koalície v predčasných alebo riadnych parlamentných voľbách. 26. jún 2021 Politika

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Vyhlásil to jej predseda Peter Pellegrini vo svojom otváracom vystúpení na sobotňajšom sneme v Nitre, na ktorom sa zúčastňuje približne 380 delegátov. Ako uviedol, kto očakáva, že bude chrliť oheň a síru na Igora Matoviča či Eduarda Hegera (obaja OĽANO), bude veľmi sklamaný.

Pánom krajiny je občan

„Cieľom je niečo úplne iné. Nehovoriť o chybách iných, ale našej vízii a plánoch, ako Slovensku čo najviac pomôcť a spraviť z neho krajinu plne pripravenú na výzvy 21. storočia,“ informoval líder strany.

Podľa jeho slov je referendová otázka o predčasných voľbách plne v súlade s ústavou.

„Absolútne odmietame názory, že ide o zásah do ľudských práv poslancov Národnej rady SR. Pánom v tejto krajine je jej občan. Ak je presvedčený, že vláda koná proti záujmom ľudí na Slovensku, je jeho povinnosťou takúto vládu ukončiť. A je psou povinnosťou štátnych orgánov, aby mu na to dali možnosť posvätenú podpismi 600-tisíc občanov,“ doplnil predseda strany.

Očkovanie musí byť dobrovoľné

Hlavným posolstvom z tohto snemu by podľa Pellegriniho mal byť odkaz súčasnej vláde, aby čo najskôr odišla. „Vláda zabudla na všetky sľuby a ak by sme teraz nemali pracovné povinnosti na sneme, stáli by sme s odborármi na námestiach slovenských miest,“ uviedol predseda strany.

Ako doplnil, Hlas-SD očkovanie nikdy nespochybňoval.

„Vyzývam ľudí, ktorí sa chcú dať zaočkovať, aby tak urobili čím skôr. A rovnako zdôrazňujem, že nikto do očkovania nemôže nútiť tých, ktorí tento spôsob ochrany svojho zdravia z rôznych dôvodov odmietajú. Očkovanie musí ostať dobrovoľné. Je vecou každého jednotlivca, aké rozhodnutie prijme a štát by sa mal starať predovšetkým o to, aby všetkým vekovým a sociálnym skupinám poskytol dostatok informácií zrozumiteľnou a prístupnou formou,“ uviedol predseda strany.

Podpredsedníčkou mimoparlamentnej strany Hlas-SD sa na sobotňajšom sneme v Nitre stala Zuzana Dolinková. Novými členmi predsedníctva sa stali Karol Janas, Dušan Tittel a Branislav Becík. Rozhodli o tom delegáti snemu, informoval predseda strany Peter Pellegrini.

