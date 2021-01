19. január 2021 Zo Slovenska Odborníci majú jasno! Zaočkovanie tretiny Slovenska by zabránilo 98 % úmrtí na COVID-19

Ako je možné, že ľudia nemajú problém uveriť reklame na produkt, ktorého zloženie nemusia poznať, ale tvrdeniam vedcov, ktorí im podrobne vysvetľujú zloženie aj účinky vakcíny, neveria?

Zaočkovanie tretiny obyvateľov Slovenska vakcínou proti novému koronavírusu by zabránilo približne 98 percentám úmrtí na ochorenie COVID-19. Išlo by najmä o obyvateľov Slovenska nad 50 rokov, ktorí túto skupinu tvoria. V utorkovej online diskusii iniciatívy Veda pomáha to uviedli slovenskí vedci a odborníci.

Problematická skupina

Problematickou bude podľa ich slov najmä skupina tých, ktorí očkovanie odmietajú. Zároveň sa zhodli na tom, že ľudia by sa mohli dať zaočkovať ktoroukoľvek vakcínou, ak ju schváli Európska lieková agentúra (EMA).

Rovnako uviedli, že chápu obavy ľudí z vakcinácie. Mrzí ich však, že mnohí nemajú problém uveriť reklame na určitý produkt, ktorého zloženie nemusia poznať, ale tvrdeniam vedcov, ktorí im podrobne vysvetľujú zloženie aj účinky vakcíny, neveria.

Poznamenali, že u ľudí v zariadeniach sociálnych služieb treba pristupovať k očkovaniu veľmi citlivo. Zmysel vidia v očkovaní personálu, ktorý sa o takýchto ľudí stará. Pripomenuli, že očkovanie chráni aj tých, ktorí vakcináciu z rôznych príčin nemôžu podstúpiť.

Tvrdia, že strach musia ľudia „nejako potlačiť“ a spoľahnúť sa na vedomosti a skúsenosti odborníkov. Poznamenali tiež, že keby sa ľudia stále báli, tak by zomierali na cukrovku, pretože aj inzulín vynájdený pred 200 rokmi v ľuďoch vzbudzoval spočiatku nedôveru.

Zdroj: TASR