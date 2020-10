1. október 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Odštartuje hokejová extraliga? Od vlády dostala zelenú, ale sú tu PROBLÉMY!

V tieni koronavírusu, za prísnych hygienických opatrení a bez divákov odštartuje v piatok nový ročník najvyššej slovenskej hokejovej súťaže. Len, či vôbec?!

Namiesto pôvodne plánovaných šiestich zápasov sa v 1. kole uskutočnia iba tri, keďže Nové Zámky, Košice i Miškovec hlásili pred spustením sezóny vo svojich kádroch pozitívne testy na ochorenie COVID-19.

O ktoré zápasy ide?

Neuskutočnia sa tak zápasy DVTK Jegesmedvék Miškovec – HK Dukla Trenčín, HC Košice – HKM Zvolen a HC ‘05 iClinic Banská Bystrica – HC Mikron Nové Zámky. Vedenie súťaže však pridalo do piatkového programu predohrávku 7. kola HKM Zvolen – HC ‘05 iClinic Banská Bystrica, teda derby dvoch tímov, ktorých nezasiahla koronavírusová infekcia.

Vyzeralo to zle, ale…

Ešte v stredu to vyzeralo, že sa súťaž, pod novým názvom Tipos extraliga, v riadnom termíne ani nezačne, keďže podľa pondelkového verdiktu Ústredného krízového štábu SR mali byť od 1. októbra zakázané všetky hromadné podujatia vrátane športových.

Napokon však Úrad verejného zdravotníctva SR ustúpil požiadavkám športovcov a v stredu informoval, že športové podujatia sa budú môcť uskutočniť s maximálne 50 účastníkmi. Tento limit bude možné prekročiť, ak pôjde o osoby, ktoré budú vystupovať v mene organizátora (športovci, organizačný tím a pod.).

Hokejové zápasy tak dostali zelenú, pravda, bez prítomnosti obecenstva. Absencia divákov znamená, že kluby prídu o významný zisk z predaja vstupeniek.

Slová riaditeľky APHK

„Našťastie sa najhorší scenár pre šport a pre hokej nenaplnil,“ uviedla výkonná riaditeľka Asociácie profesionálnych hokejových klubov (APHK) Aneta Büdiová. „Kluby Tipos extraligy sú pripravené odohrať súťaž od 2. októbra. Je to dobrá správa, ale zároveň si musíme uvedomiť, že kluby, bohužiaľ, v takomto formáte a za momentálnej situácie bez finančných kompenzácií dlho nevydržia. Dúfame, že sa nám podarí úspešne pokročiť v rokovaniach a veríme, že to v tejto fáze nastavení dotiahneme do úspešného konca,“ dodala pre facebookovú stránku Tipos extraligy.

Sú tu problémy

Súťaž však čelí viacerým ďalším problémom. Nové Zámky minulý týždeň ohlásili 20 pozitívne testovaných členov klubu, pozastavili tréningový proces a oznámili, že prvé dva ligové zápasy pre karanténu odkladajú. Do novej sezóny plánujú vykorčuľovať až 9. októbra na ľade Michaloviec.

Košice v stredu večer informovali o dvoch pozitívne testovaných hráčoch, známky nepriaznivého stavu vykazovali aj ďalší dvaja hokejisti, ktorí s nimi boli v úzkom kontakte. Klub z bezpečnostných dôvodov zrušil plánovanú cestu do Bratislavy, kde sa mali hráči zúčastniť na proteste proti zákazu konania hromadných podujatí.

A čo rozhodcovia

Vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) takisto tesne pred štartom súťaže ešte riešilo dohodu o novej zmluve s rozhodcami. Ak by ju do piatku nepodpísali, arbitri odmietajú zápasy rozhodovať. „Je to stále otvorená a horúca téma. Predpokladám, že to vyriešime v čo najkratšom čase,“ uviedol generálny sekretár SZĽH Ivan Pulkert.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR