Slovenský kapitán sa ponáhľa za rodinkou: TŔPNE, či budú ešte otvorené hranice!

Vo finále hokejovej NHL na seba narazili tímy slovenských obrancov. Za víťaznú Tampu hral Erik Černák a za porazený Dallas Andrej Sekera. Ten sa už teší domov!

Zdroj: Facebook.com/Dallas Stars

Kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie Andrej Sekera mal slávny strieborný pohár na dosah. Aj keď je to azda najcennejšia trofej v tomto športe, rodák z Prievidze necíti veľký smútok.

Dlhá izolácia

Bodaj by aj nie, veď všetci hráči v zámorskej NHL boli takmer od začiatku leta izolovaný v hoteloch v jednom meste a chodili len na štadión. Andrej bol s tímom Dallas Stars počas play-off v kanadskom meste Edmonton. Po prehre v šiestom zápase finálovej série sa o tom rozhovoril pre stránku www.hockeyslovakia.sk. „Ešte stále je v človeku tá prehra, ale bohužiaľ taký je šport a život. V hokeji môže vyhrať len jeden a túto sériu vyhrala Tampa,“ hlási Sekera.

„Erikovi prajem, nech si to užije, lebo nikdy nevie, či to ešte niekedy príde. Boli sme dve víťazstvá od pohára, tak blízko a zároveň ďaleko,“ podotkol 34-ročný bek.

Teší sa na rodinku

Andrej nebol síce po prehre dvakrát nadšený, ale rýchlo ho to prešlo. Prečo? „Jasné, že je ešte taká pochmúrnejšia nálada, ale život ide ďalej. Teraz ma čakajú lepšie veci, moja rodina, syn a manželka, to sú moje dva Stanley Cupy doma a teším sa na ne,“ utešene sa skúsený hráč vyjadril na adresu svojej rodinky.

Ako sa dostane domov?

Aktuálna situácia ohľadom novej vlny koronavírusu sa mení takmer každým dňom. Vie to aj Sekera, ktorý dúfa, že sa mu podarí prejsť cez hranice. „Predpokladaný návrat, ak pôjde všetko v poriadku, by mal byť v piatok. Dúfam, že hranice budú ešte otvorené, aby som nemusel ísť do karantény,“ verí Sekera.

A čo budúcnosť?

Opora zadných radov národného mužstva na hokejový dôchodok nemyslí. „Nebalím to a určite by som chcel potiahnuť minimálne rok, ale uvidíme, ako sa vyvinie situácia. Nikto nevie, čo bude. Trh s voľnými hráčmi sa začne od pondelka, ale kedy sa začne sezóna a či sa začne, to nikto nevie povedať. Ani v akom štýle sa bude hrať. Je tam veľa otázok a bude sa to riešiť za ‚jazdy‘,“ uzavrel.

