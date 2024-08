27. august 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia OHAVNÝ prípad z Česka: Smetiar mal cez obedné pauzy ZNÁSILŇOVAŤ mladšieho kolegu! Namiesto obedov ho čakal poriadny horor. Starší smetiar mal od svojho mladšieho kolegu vyžadovať poriadne nechutnosti.

Česká polícia vyšetruje ohavný prípad z Plzenského kraja. 52-ročný šofér smetiarskeho auta mal v kabíne počas obedných prestávok znásilňovať svojho 24-ročného závozníka.

Na prípad upozornil Blesk, podľa ktorého mal vodič mladíka zneužiť minimálne šesťkrát.

Keď mladý muž nastúpil do zamestnania a začal s kolegom jazdiť na spoločných trasách, začal sa pre neho poriadny horor.

Nechutné, čo sa malo diať v aute

„Vodič mal požadovať od mladíka nechutné sexuálne praktiky. Mal napríklad masturbovať jeho penis alebo si mal nechať od neho olizovať celé telo,“ píše český server.

Závozník sa údajne nemal šancu násilnému kolegovi brániť, keďže ten vážil približne 110 kilogramov.

Server pripomína jeden z prípadov, kedy mal vodič zájsť so smetiarskym autom do lesa a svojmu závozníkovi mal zasúvať prsty do konečníka.

Skončí na 10 rokov za mrežami?

Nedobrovoľný styk v kabíne smetiarskeho auta vyšetruje kriminálka. Začala trestné stíhanie pre zločin znásilnenia.

„Kvôli počiatočnej fáze vyšetrovania nemôžeme k prípadu podávať bližšie informácie,“ vraví policajná hovorkyňa Barbora Šmaterová. Šoférovi smetiarskeho auta hrozí desaťročný trest.

