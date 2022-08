OPAKUJÚ po Rusku? Čína začala vojenské cvičenia pri Taiwane! Dokedy budú TRVAŤ?

Čína tieto manévre usporiadala iba deň po tom, čo predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová odcestovala z Taiwanu, ktorý Peking považuje za súčasť svojho územia. TASR o tom informuje na základe správy agentúr Reuters a AFP.

Reportér agentúry AFP krátko po ich začiatku informoval, že čínska armáda odpálila v Taiwanskom prielive niekoľko projektilov. Tá neskôr vo vyhlásení uviedla, že zasiahli presne určené oblasti vo východnej časti Taiwanského prielivu.

Podľa taiwanských predstaviteľov tieto manévre porušujú pravidlá stanovené Organizáciou Spojených národov, narúšajú územnú suverenitu Taiwanu a sú priamou hrozbou pre leteckú a námornú dopravu.

Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia a snaží sa ho diplomaticky izolovať. Peking vníma cesty zahraničných predstaviteľov na Taiwan ako prejav uznania nezávislosti ostrova. Návštevu predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov, ktorá sa skončila v stredu, preto vníma ako provokáciu.

