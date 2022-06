Zdroj: pixabay.com Opičie kiahne prekvapili aj vedcov: Vírus ZMUTOVAL poriadne rýchlo! Nová štúdia priniesla závery, ktoré prekvapili aj vedeckú obec. Opičie kiahne majú za krátky čas desiatky nových mutácií a môžu sa tak šíriť rýchlejšie. 28. jún 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

Nová štúdia naznačuje, že vírus opičích kiahní prešiel procesom takzvanej „zrýchlenej evolúcie“. Znamená to, že zmutoval oveľa skôr, než sa očakávalo.

O výsledkoch štúdie píše portál ScienceAlert odvolávajúc sa na časopis Nature Medicine.

Nové mutácie

Štúdia odhalila až 50 nových mutácií, ktoré zatiaľ pri kmeňoch z rokov 2018 a 2019 neboli zistené. Vedcov to prekvapilo, keďže nečakali, že vírusy ako opičie kiahne by za rok získali viac než jednu či dve mutácie. Vírus tak môže byť infekčnejší, než sme si mysleli.

Opičie kiahne sú pomerne zriedkavým ochorením a virológovia sa domnievajú, že môžu prirodzene cirkulovať u opíc a hlodavcov. Ortopoxvírus pochádza z rovnakej čeľade a rodu ako vírus variola, ktorý spôsobuje bežné kiahne, a zvyčajne sa nerozšíri mimo západnej a strednej Afriky, kde je endemický. Tentoraz sa tak ale stalo a kiahne sa objavili aj v Európe, Spojených štátoch, Kanade a Austrálii.

Žiadnu paniku, odkazuje WHO

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v uplynulých dňoch uviedla, že šírenie opičích kiahní v takmer 50 krajinách sveta by sa malo dôkladne monitorovať, ale nevyžaduje si vyhlásenie globálneho stavu zdravotnej núdze.

Vo vyhlásení núdzový výbor WHO uviedol, že mnohé aspekty prudko sa šíriacej nákazy sú „nezvyčajné“ a priznal, že opičie kiahne boli roky zanedbávané.

„Zatiaľ čo niekoľko členov vyjadrilo rozdielne názory, výbor sa konsenzom rozhodol odporučiť generálnemu riaditeľovi WHO, že v tejto fáze by sa malo rozhodnúť, že šíriaca sa nákaza nepredstavuje globálny stav zdravotnej núdze,“ uviedla WHO.

WHO napriek tomu poukázala na „mimoriadnu povahu“ epidémie a prízvukovala, že kontrola jej šírenia si vyžaduje intenzívnu reakciu. Výbor tiež uviedol, že šírenie nákazy by sa malo „dôsledne monitorovať a po niekoľkých týždňoch prehodnotiť“.

Zdroj: Dnes24.sk