28. jún 2022 han Zo zahraničia Rusi hovoria o TRETEJ svetovej vojne a totálnej katastrofe: NASTALO by to v takomto prípade! Akýkoľvek zásah súvisiaci so situáciou na polostrove Krym zo strany členského štátu Severoatlantickej aliancie sa rovná vyhláseniu vojny Rusku, ktorá by mohla viesť až k tretej svetovej vojne.

Zdroj: TASR/AP

Vyhlásil to podpredseda Ruskej bezpečnostnej rady a bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v rozhovore pre ruský týždenník Argumenty i fakty, zverejnenom v noci na utorok na webovej stránke týchto novín.

TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Krym navždy

„Pre nás je Krym súčasťou Ruska, a to navždy. Akákoľvek snaha o zásah na Kryme je vyhlásením vojny našej krajine. Ak by toto spravila krajina, ktorá je členom NATO, znamená to konflikt s celou Severoatlantickou alianciou, tretiu svetovú vojnu – totálnu katastrofu,“ uviedol Medvedev, ktorý tak reagoval na otázku, prečo vstup Ukrajiny do organizácie NATO vníma Rusko ako väčšie nebezpečenstvo než začlenenie Fínska a Švédska do Aliancie.

„Pričlenenie Švédska a Fínska k NATO nás ničím novým neohrozuje… V súčasnosti s týmito krajinami nemáme ani neočakávame žiadne teritoriálne spory a ani dôvody na ne. Ak sa budú cítiť lepšie a pokojnejšie v NATO, tak nech sa páči,“ pokračoval Medvedev.

Zároveň však uviedol, že Rusko sa aj napriek tomu bude pripravovať k zavedeniu odvetných krokov a k posilneniu hraníc s týmito krajinami, čo môže zahŕňať aj rozmiestnenie balistických rakiet typu Iskander „na prahu“ Švédska a Fínska. „Bezjadrový status Baltského mora sa stane minulosťou,“ vyhlásil ruský exprezident.

FOTO: ilustračné

Zdroj: TASR