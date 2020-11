13. november 2020 Magazín Oscarový herec DiCaprio oslavuje: Idol miliónov žien má 46 rokov + KVÍZ

Leonardo DiCaprio právom patrí medzi najobsadzova­nejšie postavy amerického filmového priemyslu. Nie je len skvelým hercom, ale aj zapáleným aktivistom v boji proti znečisťovaniu planéty.

36 Galéria

Zdroj: TASR/AP

Americký herec a producent Leonardo DiCaprio získal celosvetové uznanie svojimi nekonvenčnými filmovými postavami. Prestížne ocenenie – Oscar – vyniesla umelcovi úloha v dráme Revenant (Zmŕtvychvstanie, 2015) mexického režiséra Alejandra Gonzáleza Ińárritu. Oceňovaný herec a mierový vyslanec OSN Leonardo DiCaprio v stredu 11. novembra oslávil 46 rokov.

Bohatú hereckú filmografiu jednej z najobsadzova­nejších postáv amerického filmu v súčasnosti tvoria snímky ako Romeo + Juliet (Rómeo a Júlia, 1996), Titanic (1997), Catch Me If You Can (Chyť ma, ak to dokážeš, 2002), The Aviator (Letec,2004), Inception (Počiatok, 2010) či The Wolf of Wall Street (Vlk z Wall Street, 2013).

Umelec dodnes pracuje pre uznávaných filmových tvorcov ako sú Steven Spielberg, Christopher Nolan, Clint Eastwood, Sam Mendes, Quentin Tarantino či Martin Scorsese.

Bohatá kariéra

Leonardo Wilhelm DiCaprio sa narodil 11. novembra 1974 v Los Angeles v Kalifornii ako jediný syn ilustrátora a sekretárky nemeckého pôvodu. Rodeným hercom bol už v detstve. „Rád som napodobňoval matkiných priateľov. Robil som si z nich posmech a rozosmieval som starých rodičov,“ uviedol Di Caprio. Po ukončení štúdia sa rozhodol upísať milovanému herectvu.

Úspešná kariéra budúcej filmovej hviezdy odštartovala v dráme This Boy's Life (Zo života chlapca, 1993) v réžii Michaela Catona-Jonesa, kde si zahral bo boku amerického herca Roberta de Nira, ktorý patrí podľa kritiky medzi najlepších filmových umelcov svojej generácie. V rovnakom roku Di Caprio roku verne stvárnil mentálne postihnutého chlapca vo filme režiséra Lasse Hallströma – What's Eating Gilbert Grape? (Čo žerie Gilberta Grapea?, 1993).

Nezabudnuteľný Titanic

Herecký výkon Leonarda DiCapria bol ocenený nomináciou na Oscara. Následne sa nadaný herec objavil v úspešných snímkach ako Quick and the Dead (Rýchly a mŕtvy, 1995) v réžii Sama Raimiho, vo filme Total Eclipse (Úplné zatmenie, 1995), pod ktorý sa réžijne podpísala Agnieszka Holland i v romantickom filme Romeo + Juliet (Rómeo a Júlia, 1996) v réžii Baza Luhrmanna. Hlavná rola rebelujúceho milovníka v posledne menovanej dráme vyniesla DiCapriovi cenu za najlepší herecký výkon na jednom z najvýznamnejších medzinárodých filmových festivaloch Berlinale, ktorý sa koná v Berlíne.

Celosvetovú slávu a úspech mu prinieslo účinkovanie vo veľkofilme režiséra Jamesa Camerona Titanic (1997).

V Oscarmi ovenčenej katastrofickej dráme o potopení „nepotopiteľného“ luxusného parníka sa DiCaprio predstavil v úlohe chudobného mladíka Jacka Dawsona, zamilovaného do bohatej Rose DeWitt Bukaterovej v podaní Kate Winsletovej. Za komerčne najúspešnejší film v histórii bol herec opäť nominovaný na Zlatý Glóbus.

Leonardo di Caprio nechýbal ani v ďalších filmoch režisérskej špičky ako napr. v The Man in the Iron Mask (Muž so železnou maskou, 1998) v réžii Randala Wallacea, v Boylovej The Beach (Pláž, 2000), v Scorseseho Gangs of New York (Gangy New Yorku, 2002) alebo v kritikmi vychválenej životopisnej snímke Catch Me If You Can (Chyť ma, ak to dokážeš, 2002) v réžii Stevena Spielberga. Rola záhadného a nepolapiteľného podvodníka Franka Williama Abagnala Jr. mu vyniesla nomináciu na Zlatý Glóbus.

Nomináciu na Oscara mu zabezpečila tiež postava Howarda Hughesa v Scorseseho snímkach The Aviator (Letec, 2004) a rola v mysterióznom thrilleri Shutter Island (Prekliaty ostrov, 2010). Obdivuhodný výkon predviedol obsadzovaný herec aj v skvelom sci-fi Nolanovom Inception (Počiatok, 2010) alebo v dobrodružnom Tarantinovom westerne Django Unchained (Divoký Django, 2012). Milovníkov strieborného plátna herec zaujal tiež v životopisnej, opäť Scorseseho snímke The Wolf of Wall Street (Vlk z Wall Street, 2013) o kontroverznom a amorálnom bývalom burzovom maklérovi Jordanovi Belfortovi. Nežnú časť publika si herec získal v romantickej adaptácii literárnej klasiky Francisa S. Fitzgeralda The Great Gatsby (Veľký Gatsby, 2013) v réžii Baza Luhrmanna.

Vytúžená soška

Oscara za najlepší herecký výkon v hlavnej úlohe si DiCaprio odniesol za snímku Revenant (Zmŕtvychvstanie, 2015), pod ktorú sa podpísal mexický režisér Alejandro González Ińárritu. Jednou z najpamätnejších scén vo filme je útok medvedice na Hugha Glassa, ktoré si zahral Leonardo DiCaprio.

„Samotná scéna sa pripravovala celé mesiace pred príchodom na miesto nakrúcania v Squamish, v Britskej Kolumbii. V ten deň oblasť osadili 25 stôp (cca 7,6 m) vysokými gumenými stromami, aby sa pri náraze do nich DiCaprio nezranil. Herec bol potom pripútaný na laná, ktoré ovládali kaskadéri a pomocou nich dosiahli prudké trhavé pohyby. Grizzly bol pridaný digitálne v postprodukcii,“ prezradil detaily nakrúcania scény výtvarník filmu Jack Fisk.

Leonardo DiCaprio nie je len skvelým hercom, ale aj zapáleným aktivistom v boji proti znečisťovaniu našej planéty. Za túto svoju činnosť získal uznanie a mnohé ocenenia rôznych ekologických skupín. „Zmena klímy je skutočná, deje sa to teraz. Je to najnaliehavejšia hrozba pre celý náš druh a musíme spolupracovať,“ povedal v ďakovnej reči pri preberaní Oscara v roku 2016.

National Geographic priniesol v roku 2016 strhujúci dokument s názvom Before the Flood – Čo s nami bude? v réžii Fishera Stevensea. Ústrednou postavou je mierový vyslanec pri OSN Leonardo DiCaprio, ktorý odkrýva alarmujúce svedectvo o súčasných problémoch spojených s klimatickými zmenami a hľadá riešenie ako predísť ich fatálnym dopadom na náš budúci život.

Myslíte si, že život a tvorbu obľúbeného herca poznáte do detailu? Otestujte sa v našom kvíze!

V kvíze sa vám postupne zobrazí 10 otázok. Ku každej máte na výber z troch možností, správna je, samozrejme, vždy len jedna. Avšak pozor, na odpoveď na každú otázku máte len 15 sekúnd.

Ak nestihnete odpovedať v limite, otázka bude hodnotená ako nezodpovedaná. Kvíz bude okamžite vyhodnotený a vy zistíte, na koľko otázok ste odpovedali správne.

Testujte a bavte sa

Kvíz môžete kedykoľvek opakovať a vylepšovať si svoje skóre. Výsledok kvízu môžete jednoducho, jediným kliknutím, zdieľať na Facebooku a pochváliť sa ním i vaším priateľom.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

36 Galéria

Zdroj: TASR

Zdroj: TASR