OSN varuje: Bude to KATASTROFA pre celú generáciu! Hrozí aj Slovensku?

Vedeli ste, že koronavírus pozatváral školy až v 160 krajinách sveta? Viac ako miliarda školákov musela zostať doma. Z toho môžu byť nedozierne následky, varuje generálny tajomník OSN.

Deti patria do školy, to je skrátka fakt, na ktorý upozorňuje aj generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Keď sa nemôžu vzdelávať, ich budúcnosť je ohrozená a hrozí im prepad do chudoby. Koronakríza, ktorá pozatvárala školy na celom svete, tak môže uvrhnúť celú jednu generáciu do katastrofy. Ako to je na Slovensku?

Štatistika OSN je závratná: “V polovici júla sa zatvorili školy v 160 krajinách, čo malo dosah na viac ako miliardu školákov. Minimálne 40 miliónov detí nemohlo chodiť do materskej školy,” uvádza stránka OSN.

Zdôraznil, že akonáhle krajiny dostanú šírenie koronavírusu pod kontrolu, návrat žiakov a študentov k normálnej školskej prevádzke musí byť absolútnou top prioritou. Je to dôležité aj pre ich matky.

“Obrovský nápor domácej starostlivosti padol aj na rodičov, najmä na matky,” pripomína A. Guterres. Nepochybne by s ním súhlasila aj väčšina slovenských žien.

Deti a mládež, ktorá nechodí do školy, skrátka nemá budúcnosť. Najhoršie je, že na to opäť doplatia najmä chudobní:

“Najväčšie riziko zaostávania hrozí žiakom s rôznymi znevýhodneniami, zo sociálne slabého prostredia, či príslušníkom menšín a deťom utečencov,” vypočítava hlava OSN.

Chudobné deti nemajú doma počítač a často ani priestorové podmienky na to, aby sa mohli zapojiť do on-line vzdelávania, ktoré počas koronakrízy nahradilo riadne vyučovanie aj na Slovensku. Výsledkom môže byť výrazné zaostávanie týchto detí, ktoré prakticky vynechali niekoľko mesiacov učiva.

Školy by mali čoskoro dostať presný manuál, ako postupovať v prípade nárastu infekcií Covid-19 a v akom bode nákazy sa budú žiaci opäť učiť cez internet. Znevýhodneným deťom, ktoré doma nemajú počítač, by mali v takej chvíli prísť na pomoc terénni pracovníci.

