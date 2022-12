Zdroj: Facebook.com/Židia na Slovensku , TASR/Jakub Kotian Ostré slová Židovskej obce Ticketportalu: HANBA! Propagujete koncert NEONACISTU Ďuricu?! Židovskú obec na Slovensku pobúrila propagácia koncertu Ondreja Ďuricu, ktorý je označovaný za neonacistického speváka. Zverejnila otvorený list plný ostrých slov. 5. december 2022 Zo Slovenska

Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí (ÚZ ŽNO) na Slovensku Richard Duda zverejnil na sociálnej sieti otvorený list. Ten je určený spoločnosti Ticketportal.

Musí sa v hrobe obracať!

Spomínaná spoločnosť aktuálne predáva vstupenky na koncert speváka Ondreja Ďuricu, bývalého hovorcu Kotlebovcov, ktorý je dnes členom hnutia Republika. „Ondrej Ďurica zaspieva po dlhej dobe svojim fanúšikom v Nitrianskom PKO. Vďaka jeho textom je často prirovnávaný ku Krylovi či Landovi. Práve Daniel Landa krstil na tomto mieste pred desiatimi rokmi jeho debutový album,“ píše na svojom webe Ticketportal.

Podľa Richarda Dudu je práve prirovnanie ku Krylovi nedôstojné a škandalózne: „Karel Kryl sa musí v hrobe obracať.“

„Vážení predstavitelia spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. „Naše staré vlajky budú visieť vysoko a tie, ktoré zvesíme, utopíme hlboko“ Tento text piesne Armády bratov odkazuje na hymnu nacistickej NSDAP Die Fahne Hoch (Vlajky vysoko). Spieva ho poslanec Národnej rady a neonacistický spevák Ondrej Ďurica (hnutie Republika),“ píše sa v otvorenom liste, ktorý zverejnil predseda ÚZ ŽNO.

Richard Duda píše, prečo je možné kontroverzného speváka nazývať neonacistom:" Práve pri tejto osobe sa nemusí nikto báť žaloby za poškodzovanie dobrého mena. Okresný súd Bratislava II v máji 2018 rozhodol, že je možné nazývať Ďuricu neonacistickým spevákom, keďže sa od svojej minulosti v kapele Biely odpor nikdy nedištancoval."

Spreneverili sa vlastným hodnotám?

Rovnaký Ondrej Ďurica sa podľa Dudu nechal počuť, že medzi patriotizmom a nacizmom je len veľmi tenká čiara. „Je to človek, ktorý hajloval na koncertoch a skandoval neonacistické pozdravy. Dnes sa bez štipky hanby v obleku pozrie do kamery a vraví, že sa mu protiví vojnový konflikt na Ukrajine. Je predstaviteľom zla, ktoré sa dokáže ako chameleón meniť z upoteného potetovaného púťového nácka so zaťatou päsťou na politika v obleku a kravate. Politológovia označujú tento typ zla ako sofistikované zlo,“ píše sa v otvorenom liste Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku.

Pseudoumelec?

Richard Duda v otvorenom liste spoločnosti Ticketportal označil Ondreja Ďuricu za pseudoumelca: „Kultúra je nástrojom šírenia porozumenia, a nie nenávisti. Preto si myslíme, že vaše rozhodnutie propagovať koncert neonacistu je krokom, ktorým ste sa vlastným hodnotám spreneverili. Sme si vedomí, že kultúra má veľmi širokú definíciu. Ak je však jej obsahom a zámerom šírenie napätia, konfrontácia, rozdúchavanie vášní a prízemných pudov, podnikateľský subjekt, ktorému nejde len o zisk, by mal inštinktívne odmietnuť jej propagáciu. Veríme, že vo Vašej reakcii na tento otvorený list nebude len strohé konštatovanie, že ste neporušili žiaden zákon. Mali by ste možno pravdu, ale zároveň by to bolo veľmi smutným svedectvom o stave našej spoločnosti.“

