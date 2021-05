Zdroj: TASR/Michal Svítok Otec rodiny skonal v inom meste, príbuzní sú zúfalí: Pohrebná služba chce stovky eur! Pohrebná služba žiada za prevoz stovky eur. Pozostalí prosia štát o pomoc! 13. máj 2021 Monika Hanigovská Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Korona sa „dostala“ do životov mnohých ľudí. Niektorí z nás pociťujú jej dlhodobé dopady aj v tých najťažších a najsmutnejších chvíľach.

Keď Martin H. spozoroval, že otcovi sa priťažilo, rozhodol sa konať. Chorému otcovi zavolal záchranku. Muža následne previezli do Nemocnice Alexandra Wintera v Piešťanoch.

Lekári mu diagnostikovali ťažký priebeh korony, no nemali voľné kapacity na jeho liečbu.

Previezli ho inam

„Keďže v tom čase neboli u nás voľne pľúcne ventilácie a on ju potreboval, previezli ho do nemocnice v Michalovciach,“ vysvetlil Martin H. Informácie o tomto bizarnom prípade priniesla RTVS.

„Na druhý deň mi ošetrujúca doktorka povedala, že ten prevoz mu vôbec neprospel. Otec mi za päť dní zomrel na pľúcnej ventilácii.“

Účet za prevoz

Po jeho smrti začala smútiaca rodina vybavovať pohreb. Pohrebná služba si za prevoz nazad vypýtala 900 eur. Firma poukázala na fakt, že zamestnanci museli prejsť 850 kilometrov.

Rodina tomu síce rozumie, no teraz prosí o rýchlu pomoc od štátu. Argumentuje tým, že keby mala nemocnica dostatok pľúcnych ventilácií, prevoz by sa neuskutočnil. A náklady by v prípade úmrtia boli oveľa nižšie.

„Moja mama je dôchodkyňa, otec bol dôchodca. Myslím si, že štát by mal mojej mame pomôcť,“ hovorí Martin H.

Na mieste záleží

Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva pre RTVS potvrdila, že na mieste skonu pacienta záleží. Ako to vyzerá v praxi? Transport zosnulého sa prepláca len vtedy, ak pacient umrie v nemocnici na území trvalého bydliska.

Toto pravidlo neplatí mimo trvalého bydliska. „Postupuje na základe poplatkov a pravidiel pohrebnej služby,“ povedala Zuzana Eliášová.

A ako to je pri hospitalizácii slovenských pacientov v zahraničí? „V prípade ich úmrtia sa preprava späť uhrádza cez Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.“ V takomto prípade je to bez finančnej účasti pozostalých.

