11. máj 2021 MI Ako ušetriť Dovolenkári, pozor! Cestu do zahraničia si musíte špeciálne pripoistiť Ak si už chystáte plány na dovolenku v zahraničí, môže vás nepríjemne prekvapiť, že obyčajné cestovné poistenie vám v čase pandémie nebude stačiť.

Zdroj: TASR/AP

Cestovanie do zahraničia s cieľom dovolenky je ešte stále zakázané. V najbližších dňoch sa však očakáva zrušenie tohto zákazu a prijatie nového cestovného semaforu, ktorý dá zelenú vašim letným destináciám za hranicami Slovenska.

Pandémia koronavírusu sa však neskončila, len sa dočasne zmiernila. Ochorieť na Covid-19 môžete kedykoľvek pred dovolenkou aj počas pobytu a táto skutočnosť by vás mohla vyjsť poriadne draho. Bežné cestovné poistenie storna pobytu, letenky a liečebných nákladov vám pritom nepomôže.

Veľké riziko

Do redakcie sa nám so svojou čerstvou skúsenosťou ozvala čitateľka Lenka. V máji letí na služobnú cestu do Talianska. Má však obavy, čo sa stane, ak by náhle pred odletom zistila, že je pozitívna na Covid-19. Bude môcť letenku stornovať?

„V leteckej spoločnosti mi povedali, že storno mi nepreplatia, iba mi umožnia preložiť si letenku na iný termín. To je však pre mňa problém, pretože do Talianska potrebujem ísť teraz, nie neskôr,“ hovorí Lenka.

Predstava, že by jej prepadla letenka za tristo eur, ju vôbec neláka. Chcela si teda letenku poistiť pre prípad storna, ale zostala veľmi zaskočená. Všetky poisťovne jej uviedli, že bežné cestovné poistenie letenky i zájazdu jej nekryje situáciu spojenú s koronavírusom.

„Niektoré poisťovne mi ponúkli špeciálne pripoistenie pre prípad Covidu, lenže to sa nevzťahuje na tzv. červené krajiny, do ktorých ministerstvo zahraničných vecí neodporúča cestovať. A to sú momentálne všetky krajiny sveta,“ uviedla Lenka.

Riešenie existuje

Nakoniec Lenka našla jednu poisťovňu, ktorá ponúka špeciálne Covid pripoistenie zahraničnej cesty bez ohľadu na epidemickú situáciu v cieľovej krajine. To znamená, že poistia každý let a každý pobyt aj v krajinách, ktoré sú z hľadiska koronavírusu označené ako červené.

„Odporúčam každému, aby si pred zahraničnou cestou v tejto dobe urobil dobrý prieskum trhu poisťovní a dôkladne si overil, na aké situácie a krajiny sa ich poistenie vzťahuje,“ hovorí Lenka.

Pýtajte sa vopred!

Na čo by ste sa teda pred dovolenkou mali v poisťovni pýtať? V prvom rade si zistite, či majú špeciálne Covid pripoistenie a či platí aj v krajinách, ktoré sú označené ako červené.

Covid pripoistenie by vám malo kryť storno letenky, prípadne celého zájazdu v prípade pozitívneho testu pred cestou. Taktiež náklady na ubytovanie v prípade nariadenej karantény v cieľovej krajine, náklady na liečbu Covidu, hospitalizáciu a prepravu do vlasti, ak by ste ochoreli počas pobytu v zahraničí.

Plánovať zahraničnú cestu, či dovolenku bez špeciálneho Covid pripoistenia by vás mohlo vyjsť poriadne draho. Náklady na prepadnutú letenku, karanténu či liečbu v zahraničí by sa mohli vyšplhať do tisícov eur.

