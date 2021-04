Zdroj: Facebook.com/Jaroslav Flegr Uznávaný vedec: Od mačiek sa NIKDY nenechajte hrýzť a driapať, môže to stáť život! Český profesor Jaroslav Flegr je milovníkom mačiek, no zároveň pred nimi takto varuje. 1. máj 2021 Monika Hanigovská Lifestyle

1. máj 2021 Monika Hanigovská Lifestyle Uznávaný vedec: Od mačiek sa NIKDY nenechajte hrýzť a driapať, môže to stáť život! Český profesor Jaroslav Flegr je milovníkom mačiek, no zároveň pred nimi takto varuje.

Český parazitológ, evolučný biológ a profesor na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe je veľkým milovníkom mačiek.

Jaroslav Flegr sa vôbec netají tým, že mu robí spoločnosť kocúr počúvajúci na meno Micík. „Budú mu štyri roky,“ vyjadril sa nedávno o svojom miláčikovi na svojom Facebooku.

Dve výnimky

Napriek tomu dvíha vedec varovný prst a radí, aby sme si dali na štvornohých priateľov pozor. „Priamo sa nakaziť od mačky nejakou chorobou nie je také jednoduché, no existujú dve výnimky. Nastáva pri uhryznutí a škrabnutí. Takže, nikdy sa nenechajte od svojej mačky hrýzť alebo driapať,“ vraví Flegr na sociálnej sieti.

„Bartonelóza sa prenáša poškriabaním. Je to bakteriálna choroba, ktorá prebieha väčšinou bezpríznakovo, ale zdá sa, že vo vysokom percente prípadov vyvoláva depresie,“ šokuje vedec.

Ochorenie spôsobujú baktérie rodu Bartonella. Choroba bola spozorovaná najmä u chovateľov mačiek s oslabenou imunitou. Je sprevádzaná napríklad bolesťami kĺbov, hlavy a svalov, no môže spôsobiť aj zväčšeniu pečene a zápal srdca.

Liečba je v podstate jednoduchá, pacientovi sa nasadia antibiotiká. Je však potrebná včasná liečba. Pozor, zanedbanie stavu môže skončiť i smrťou!

Ďalšie psychické choroby

Podľa slov českého parazitológa to však nie je zďaleka všetko. „Uhryznutím sa možno, aj keď to nie je ešte isté, no zdá sa to pravdepodobné, prenáša toxoplazmóza“ (pôvodcom ochorenia je parazitický prvok Toxoplasma gondii – pozn.red.).

Nepoteší nás ani inkubačná doba, treba počítať s časovým intervalom 3 týždňov. „Toxoplazmóza nie je síce spojená s depresiami, ale s veľkou pravdepodobnosťou vyvoláva niektoré psychiatrické choroby, okrem iného schizofréniu, obsedantno-kompulzívne poruchy a úzkostné poruchy,“ vysvetľuje profesor.

Toxoplasmosa gondii je postrachom napríklad aj mnohých budúcich mamičiek, pretože môže ovplyvniť vývoj plodu či neskorší život dieťaťa.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk