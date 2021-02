Dnes o 17:12 Politika Otváranie škôl a škôlok? Nerobil by som to! Nech sú za to zodpovední populisti

Matovič hovorí, že na rokovaní o tejto téme sa nezúčastňoval ani to neplánuje.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) by školy a škôlky v tejto pandemickej situácii neotváral. Povedal to v diskusii Rádia Expres. Škôlky, prvý stupeň základných škôl a končiace ročníky stredných škôl sa majú otvoriť od pondelka 8. februára.

„Spolieham sa na rozumnú dohodu v rámci koalície. Keby to malo byť o mne, ja by som to v tejto situácii nerobil. Ja by som sa obával v čase, keď nám výrazne naberá britská mutácia, čokoľvek uvoľňovať,“ uviedol predseda vlády.

Matovič hovorí, že na rokovaní o tejto téme sa nezúčastňoval ani to neplánuje. „Naschvál nebudem toho súčasťou ani dnes. Chcem, aby to bolo rozhodnutie SaS a Za ľudí, ktorí chcú viac uvoľňovať. Chcem, aby populistické strany, ktoré chcú viac otvárať v čase, keď pribúda britská mutácia, sa pod to podpísali,“ doplnil šéf vládneho kabinetu.

Aktualizované 17:12 Šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová nerozumie takémuto postupu predsedu vlády. Zároveň uviedla, že na premiérovom mieste by sa sústredila na celkovú koordináciu procesov.

„Neviem, prečo takto pán premiér postupuje. Riešenie súčasnej krízy je v celej Európe najväčšou výzvou za dlhé desaťročia a najdôležitejšou úlohou vlády. Keby som bola na jeho mieste, sústredila by som sa na celkovú koordináciu procesov, čo samotný minister zdravotníctva nemá kompetenciu robiť. Stále napríklad nie je dostatočne zabezpečená spolupráca so zamestnávateľmi a samosprávou, ani predvídateľné prijímanie rozhodnutí. Rovnako je dôležité očkovanie, vďaka ktorému by sme mali do konca marca zabezpečiť ochranu najzraniteľnejších obyvateľov,“ uviedla Remišová v reakcii.

Od pondelka 8. februára sa majú otvoriť materské školy (MŠ), špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl (ZŠ). Do škôl sa od tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl (SŠ).

Otvorené majú byť aj základné umelecké školy na individuálnu výučbu, stredné zdravotnícke školy a ich internáty. Informovali o tom v stredu minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Testovanie mladších žiakov nebude povinné, avšak otestovaný musí byť jeden z ich rodičov a učitelia. Stredoškoláci sa pri návrate do školských lavíc budú rovnako musieť preukázať negatívnym testom, platí to aj pre personál SŠ.

Aktualizované 15:50 Školy sa budú otvárať tak, ako to bolo dohodnuté s epidemiológmi i ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím, vyhlásil to Branislav Gröhling počas Hodiny otázok v národnej rade.

Dodal, že sa na tom dohodli zástupcovia všetkých koaličných strán. Uviedol to v reakcii na premiéra Igora Matoviča, ktorý hovorí, že by školy a škôlky v tejto pandemickej situácii neotváral.

„Rozhodnutie týkajúce sa otvorenia škôl je reálne rozhodnutie ministerstva školstva cez moju osobu,“ vyhlásil minister. Povedal, že postupné otváranie škôl sa dohodlo na mimoriadnom zasadnutí vlády v utorok (2. 2.) večer, kde boli zástupcovia všetkých strán.

„Bolo dohodnuté, že školstvo, zamestnanie a ekonomika budú priority tejto vlády. Takže od pondelka budeme otvárať celý proces vzdelávania, tak ako to bolo dohodnuté, odsúhlasené s epidemiológmi s tým, že súčasne budeme púšťať aj školský semafor, takže naozaj sa môže stať, že v pondelok, utorok alebo nasledujúce dni budú niektoré okresy, niektoré školy zatvorené. To je presne to, čo sme chceli, aby sme išli konečne aspoň v školstve na regionálne otváranie jednotlivých škôl a jednotlivých sektorov,“ pripomenul Gröhling.

