3. február 2021 Milan Hanzel Správy Politika TRAPAS Matoviča a OĽANO na zahraničnej ceste: Z toho, čo VYVIEDLI, sa všetci smejú!

Keď sa premiér Slovenska Igor Matovič vyberie na zahraničnú cestu, hrozí to trapasom. Po Bruseli sa teraz predviedol aj vo Francúzsku a pridala sa aj jeho strana OĽANO. Čo sa stalo?

Zdroj: TASR/AP

Iste si spomínate na 16. október minulého roka, kedy internet obletel premiérov priamy vstup v Bruseli. Písali sme o tom v tomto ČLÁNKU.

Čo sa vtedy stalo?

Počas príhovoru sa pozabudol, že záznam ide naživo a spravil kiks. Otočil sa smerom zo záberu a utrúsil: Ja neviem, ako mám začať.“ Následne začal rečniť, no očividne prejav nemal dopredu pripravený. Neskôr pridal to známe: „Can I go one time, hm. Next time?“ zakoktal, čo v preklade z angličtiny znamená, či môže ísť ešte raz. Potom sa pred kamerou „mrvil“ a poznamenal: „Tak to dám asi kratšie.“

Kiks na Facebooku

Aktuálne sa do Paríža za francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom vybral Matovič spoločne s ministrom financií Eduardom Hegerom a poslancom Kristiánom Čekovským.

Predtým, ako sa spustil na sociálnej sieti vládnucej strany OĽANO prenos naživo, uviedli v jeho popise chybné meno francúzskej hlavy štátu. Najprv to bol Emmanuel Marcin, potom Emmanuel Macronana a až na tretí pokus sa trafili do správneho priezviska. Okamžite sa internetom prehnali vtipné reakcie.

Fotku si môžete pozrieť NIŽŠIE. Článok pokračuje pod ňou.

Znovu sa blysol

Keď sa po oficialitách slovenský premiér s francúzskym prezidentom postavili pred novinárov, začala sa tlačovka. Aj v nej Matovič „perlil“.

Francúz mu rukami musel naznačiť, aby si do ucha dal slúchadlo, v ktorom mal tlmočníka. Neskôr začalo pršať, a kým Macronovi dali dáždnik, Matovičovi nie. Domáci politik sa preto zachoval zdvorilo a nášho premiéra ochránil.

„Keď začne pršať v strede tlačovky a vy máte vedľa seba džentlmena,“ chválil sa Matovič na svojom Facebooku.

Strihala ho dcéra

O tom, že líder strany OĽANO rád vypisuje na sociálne siete, je známe. Preto sme sa dozvedeli, že ho pred odletom do Paríža ostrihala jeho 11-ročná dcéra Klárka.

„Tá radosť dievčaťa, ktorá predtým strihala nanajvýš bábiku, stála za to. Emmanuel to tiež určite pochopí, lebo je normálny. Inak, všetci v lietadle hovoria, že ako zo salóna,“ napísal Matovič status na Facebook.

To je práveže milé. Dokonca aj to, že ho strihala nožničkami na papier. Len málokto tušil, že toto povie na spomínanej tlačovke aj samotnému prezidentovi. „Ocino, si vlasatý a to nemôžeš nikam ísť, preto sa musíš ostrihať,“ zaskočil premiér žoviálnosťou. Či je takýto prejav diplomatický alebo nie, nech posúdia odborníci a skúsení politici.

Macron, evidentne sám šokovaný familiárnosťou premiéra a príbehmi z rodiny, sa na záver tlačovky zmohol na „ďakujem za vašu jednoduchosť a priamosť,“ čím zrejme vystihol svoj dojem.

Pridal sa aj Danko

A čo na to Macron? Pozrite sa na videu, ktoré zavesil na svoj Facebook aj šéf strany SNS Andrej Danko, ktorý ako predseda parlamentu bývalej vlády absolvoval desiatky zahraničných ciest a stretol sa so svetovými špičkami politikov a lídrov.

Štipľavý odkaz šéfa národniarov znie: „Toto si vypočujte a pošlite to každému, kto volil túto vládu. Emmanuel Macron na tento deň nikdy nezabudne. Pán premiér, ďakujeme.“

Maják bratstva

Ale aby sme nezatienili aj pracovné povinnosti premiéra, Matovič začal svoju návštevu Francúzska v meste Meudon, ležiacom v metropolitnej oblasti Paríža.

Tam položil veniec k soche generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý pôsobil v miestnom observatóriu. Štefánika si spolu s premiérom uctili aj slovenský veľvyslanec v Paríži Igor Slobodník a starosta Meudonu Denis Larghero.

Francúzsko je pre Slovenskú republiku majákom bratstva, rovnosti a slobody – a Slovensko by pre Francúzsko zase chcelo byť majákom odvahy, spoľahlivosti a nezabúdania na našu históriu, uviedol predseda vlády na spoločnej tlačovej konferencii s francúzskym prezidentom.

Macron zdôraznil, že vzťahy Francúzska a SR sú založené na rovnakých hodnotách, opierajúcich sa o zásady právneho štátu a slobody tlače.

V tejto súvislosti ocenil nasadenie, s akým sa slovenský premiér pustil do reformy a očisty justície a do boja proti korupcii i zneužívaniu prostriedkov EÚ.

Zároveň vyzdvihol jednotný názor v nevyhnutnosti spoločného postupu Európskej únie pri prekonávaní pandemickej krízy a zabezpečovaní vakcín. Zhodu podľa neho nachádzajú obe krajiny aj v podpore budovania silnejšej a konkurencieschop­nejšej Európy v globálnom prostredí.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Keď začne pršať v strede tlačovky ... a vy máte vedľa seba gentlemana,) #SilnáEurópa Posted by Igor Matovic on Wednesday, February 3, 2021

Takto vyzerá hrdý tatko, ktorý sa večer dal ostrihať svojej 11-ročnej dcérke Klárke ... s nožničkami na papier. Viem, že... Posted by Igor Matovic on Tuesday, February 2, 2021

Toto si vypočujte a pošlite to každému, kto volil túto vládu. Emmanuel Macron na tento deň nikdy nezabudne. Pán premiér, ďakujeme. Posted by Andrej Danko - predseda SNS on Wednesday, February 3, 2021

Zdroj: Dnes24.sk