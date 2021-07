4 Galéria Zdroj: Milan Hanzel/Dnes24.sk Veľká DILEMA: Je to ovocie či zelenina? O paradajky sa odborníci sporia vyše 130 rokov Milujeme ich všetci. Ale čo vlastne jeme? Paradajkové spory riešili súdy, odborníci i Európska únia. 11. júl 2021 Rôzne Magazín

11. júl 2021 Rôzne Magazín Veľká DILEMA: Je to ovocie či zelenina? O paradajky sa odborníci sporia vyše 130 rokov Milujeme ich všetci. Ale čo vlastne jeme? Paradajkové spory riešili súdy, odborníci i Európska únia.

Sú ich tisíce druhov a rovnako tak existujú tisíce receptov, kde majú svoje pevné miesto. Pre obchod mnohých krajín boli a sú tak dôležité, že dokázali rozpútať spory, ktoré sa dostali až pred súd. Je to ovocie či zelenina? Reč je o paradajkách.

Odkiaľ sa vzali?

Pochádzajú zo Strednej a Južnej Ameriky a tam ich stále nájdete aj ako divorastúce rastliny. Poznali ich Aztékovia i Mayovia, do Európy sa dostali vďaka Krištofovi Kolumbovi. Najprv do Sevilly, ktorá bola v tom čase dôležitým obchodným uzlom medzinárodného obchodu, predovšetkým s Talianskom.

Kolumbus považoval paradajky za peknú okrasnú, ale jedovatú rastlinu. A je to vlastne pravda, pretože plody naozaj obsahujú jedovatý alkaloid solanín, ktorý sa však v zrelých plodoch už nenachádza. Paradajky dlho ľuďom iba pekne voňali a mali zaujímavé kvety a plody. Pestovali ich ako „popínavky“. Nejedli ich.

Až v 17. a 18. storočí si vybudovali pevné miesto v našej kuchyni, najstarší recept na paradajkovú omáčku vraj pochádza z roku 1692.

Veľa názvov, farieb i tvarov

Aj o názve paradajok sa toho veľa popísalo a vlastne nikto nevie, kde je pravda. Môžeme sa iba domnievať. Aztécke slovo „Tomatl“ znamená guľaté ovocie, Španieli im hovorili „Tomate“. V polovici 16. storočia im taliansky botanik Mattioli prisúdil názov „pomi d'oro“, teda zlaté jablko, v Peru ho nazývali aj Pome d'amour, jablko lásky.

Pôvodná paradajka bola zrejme žltá. Až postupne sa podarilo vyšľachtiť tisíce odrôd, tvarovo, farebne i chuťovo odlišných. Tak napríklad v Ázii majú radi ružové paradajky, ktoré sú výrazne sladšie ako poznáme z našich končín. Poznáme čierne, hnedé, oranžové, ale aj biele či modré. Čo sa tvaru týka, tu naozaj nie sú žiadne hranice.

Zelenina či ovocie?

My ich celkom jednoznačne považujeme za zeleninu. Ale v skutočnosti tomu tak nie je. Botanici ich považujú za ovocie. A tento zeleninovo – ovocný rozpor sa ťahá históriou už vyše 130 rokov.

V roku 1886 obchodník John Nix priviezol do New Yorku veľkú dávku paradajok. Ako zelenina by podliehali clu, ktoré vtedy zaťažovalo import cudzích druhov zeleniny. Ale Nix sa mu chcel vyhnúť, vyznal sa v botanike a tak prehlásil, že paradajky sú predsa ovocie a on nebude clo platiť.

Tento spor musel riešiť až najvyšší súd v USA a ten v roku 1893 rozhodol, že paradajky sú zelenina.

To platilo do roku 2001, keď Európska únia vydala nariadenie, že paradajky považuje za ovocie, rovnako ako mrkvu, sladké zemiaky, uhorky, melóny, alebo rebarboru.

Zeleninovo-ovocné polemizovanie bolo „ukončené“ aj múdrou vetou, ktorá sa pripisuje novinárovi Milesovi Kingtonovi: „Vedomosti a znalosti nám síce hovoria, že paradajka je ovocie, ale náš rozum nám aj tak nedovolí pridať ju do ovocného šalátu.“ Tak si vyberte.

Zdroj: Dnes24.sk