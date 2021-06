Zdroj: Dnes24.sk Burina či zázračná bylinka? TOP 5 receptov, ktoré zmenia váš názor na žihľavu Žihľava je zázrak prírody, ktorý máte úplne zdarma. Toto sú spôsoby, akými vám zlepší život! Veronika Ondo-Cholewová Recept na dnes

I keď rastie takmer všade, veľmi si ju nevšímame. Priznajme si, väčšinou ju na dvoroch skosíme alebo vytrháme ako takú škodlivú burinu. A pritom je žihľava hotovým zázrakom, ktorý môžeme získať úplne zadarmo!

Praktické pritom je, že ju nemusíte sadiť, pestovať a ani kupovať. Stačí si ju jednoducho natrhať a my vám už poradíme, čo s ňou.

Vynikajúci sirup

Na sirup zo žihľavy natrhajte aspoň 40 odrezkov, kúpte si šesť citrónov a pridajte kilo cukru alebo 200 gramov medu. Nezabudnite ešte na asi tri litre studenej vody. Nazbieranú žihľavu na krátku dobu vložte do studenej vody. A môžete sa pustiť do prípravy.

Do ďalšej nádoby vložte vyšťavené citróny so žihľavou a nádobu prikryjete. Po 24 hodinách sceďte, ale tekutinu nevylievajte. Pridajte do nej cukor/med, nech sa roztopí. Sirup si môžete nachystať do pekných uzatvárateľných fliaš/pohárov.

Tinktúra

Poďme spolu na vyšší level a pripravme si tinktúru. Aj keď to znie, že sa už ideme hrať na lekárnikov, nie je to zložité. Stačí naplniť sklenenú nádobu čerstvou žihľavou, zaliať až po okraj alkoholom, zavrieť a každý deň ňou počas dvoch týždňov potriasť. Nie sú v tom žiadne kúzla. Napokon lístky odstránime a používame ako taký domáci liečik, do čaju alebo ako ako kvapky.

Pesto

Recept je podobný ako pri výrobe pesta z medvedieho cesnaku. Opäť umyjeme, nakrájame, zmixujeme a pridáme olej, cesnak, soľ a ligurček lekársky. Pre lenivé gazdinky je tu super správa – stačí naplniť fľaštičky a vložiť do chladničky, bez sterilizácie a skonzumovať čo najskôr. Dobrú chuť!

Recept na vlasy

Žihľava nie je len na konzumáciu, ale aj na krásu. A práve tento recept je pre vašu dokonalú hrivu. Asi ste si všimli v drogériách, že na vypadávanie vlasov je dostupný aj žihľavový šampón alebo rôzne vodičky. Takúto vodičku si pripravíte ľahko aj doma. Stačia vám dve polievkové lyžice sušených lístkov a koreňa, ktoré zalejete tromi decilitrami vriacej vody. Po 15 minútach si takúto tekutinu môžete vmasírovať do vlasovej pokožky. A zvyškom pokojne umyte celé vlasy.

Namiesto špenátu

Vedeli ste, že žihľavu môžete použiť v rovnakých receptoch ako špenát? Špenátové rizoto, prívarok, polievka či omáčka. Stačí vymeniť tieto dve ingrediencie. S konzumáciou žihľavy to ale nepreháňajte. Tak ako každá liečivá bylinka, aj ona má svoje pravidlá.

