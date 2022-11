3 Galéria Zdroj: Twitter.com/AnaheimDucks To bola PARÁDA! Regenda si gólom v NHL splnil sen: Škoda, že z neho spravili Slovinca... Slovenský hokejista Pavol Regenda strelil vo svojom šiestom zápase v drese Anaheimu Ducks v NHL premiérový gól. 10. november 2022 han Hokej

10. november 2022 han Hokej To bola PARÁDA! Regenda si gólom v NHL splnil sen: Škoda, že z neho spravili Slovinca... Slovenský hokejista Pavol Regenda strelil vo svojom šiestom zápase v drese Anaheimu Ducks v NHL premiérový gól.

Dvadsaťdvaročný útočník sa vrátil do zostavy „káčerov“ z farmy v AHL, kde si v štyroch dueloch pripísal po dva góly a asistencie.

Pre Regendu to to bol tretí bod profilige (1+2), no Anaheim prehral s Minnestou 1:4.

Stal sa 72. Slovákom v poradí, ktorý skóroval v NHL, a v zápase ho vyhlásili za druhú hviezdu.

Pavlov gól nájdete v TOMTO VIDEU!

Čo na to povedal?

Web nhl.com síce uvádza na oficiálnom zozname len 72 slovenských strelcov, ale Petra Ölveckého, ktorý zaznamenal v 32 dueloch dva presné zásahy, zaradila stránka v tomto zozname medzi slovinských hokejistov, hoci v profile ho registruje ako Slováka.

„Úžasný pocit, splnil sa mi sen a nemôžem tomu uveriť, že sa mi to podarilo. Bola to skvelá práca celého útoku a som šťastný, že to vyšlo práve v našej domácej aréne Honda Center,“ povedal pre nhl.com Regenda, ktorý uplynulé dve sezóny strávil v slovenskej extralige v drese Michaloviec.

Za „líšky“ odohral 111 zápasov, pripísal si 77 bodov a svojimi výkonmi v klube i reprezentácii si vybojoval šancu v profilige.

„Bola to skvelá prihrávka od Frankieho, no mrzí ma, že sme prehrali,“ skonštatoval 22-ročný Slovák podľa stránky ocregister.com. Regenda odohral v stretnutí 8:56 min a do štatistík si pripísal aj jednu strelu, blok a plusku.

Anaheim ho povolal späť do prvého tímu namiesto Adama Henriqueho, ktorý očakával narodenie dieťaťa.

