10. február 2021 ELA Zo zahraničia Pandémia zlomila väzy módnym značkám, ktoré nosia aj Slováci. Krachuje i výrobca skútrov

Zatvorené obchody a nákupné centrá zlomili väz dvom známym českým módnym značkám.

Zatvorené obchody a nákupné centrá zlomili väz dvom známym českým módnym značkám, ktoré poznajú aj Slováci. Po neúspešnej snahe o nájdenie investora idú do insolvencie firmy Pietro Filipi a Kara. O peniaze môžu prísť aj držitelia dlhopisov materskej skupiny C2H.

Desiatky rokov existencie

„Záujem zo strany investorov je, ale rokovania trvajú dlhšie, než by bolo zdravé pre to, aby firma mohla ďalej fungovať. Navyše dohody so zaisteným veriteľom a s investorom sa preťahujú, čo je dôvodom, že sme v nedeľu podali konkurzné návrhy,“ uviedol šéf skupiny C2H Michal Mička.

Pietro Filipi existuje od roku 1993 a špecializuje sa na návrh, výrobu a predaj pánskej aj dámskej konfekcie. História Kary siaha až do roku 1948.

Firma sa špecializuje na kožené a kožušinové výrobky. Obe značky mali v Česku takmer šesťdesiat obchodov. Michal Mička ich vlastní od roku 2017, respektíve od roku 2018.

Podobne ako ďalšie maloobchodné siete aj firmy Pietro Filipi a Kara tvrdo zasiahli protiepidemické opatrenia. Obchody, na ktoré pripadá 90 percent obratu, boli väčšinu roka zatvorené. A tržby skupiny padli na polovicu.

Záchrana zo Slovenska?

Ešte pred pár týždňami bol v hre aj investor zo Slovenska – expartner Penty Jozef Špirko, ktorý stojí za investičnou skupinou Aspin. Tá má vo svojom portfóliu sieť predajní Ozeta a značku Otto Berg. „Sme presvedčení, že by sme značku Pietro Filipi vedeli zachrániť a zachovať pre zákazníkov jej retailovú sieť,“ uviedol Špirko pre slovenský Forbes. Podmienkou však bol aj súhlas financujúcej banky.

V Česku sa do problémov pre zatvorené obchody dostal aj ďalší módny reťazec, Blažek. Firma oznámila začatie insolvencie už koncom decembra. Jej majiteľovi Ladislavovi Blažkovi sa však na rozdiel od Mičku podarilo dohodnúť s najväčším veriteľom, Komerčnou bankou. A dostal tri roky na to, aby firmu zreorganizoval.

Čezeta končí

Pandémia podrazila aj výrobcu elektrických skútrov Čezeta, ktorý spadol v utorok do insolvencie a ukončí výrobu. Celkové záväzky predstavujú podľa insolvenčného registra viac než 13 miliónov Kč (505090 eur) a hodnotu majetku firmy prevyšujú približne o 8 miliónov Kč. Firme sa nepodarilo nájsť kupca a jej súčasní majitelia neboli ochotní poskytnúť dostatočnú hotovosť na pokračovanie činnosti.

Informáciu denníku E15 potvrdil šéf a väčšinový vlastník spoločnosti Neil Eamonn Smith s tým, že firma už nemá peniaze. „Vzhľadom na veľkú konkurenciu na trhu vyžadoval projekt omnoho viac peňazí, než sme mali k dispozícii,“ dodal Smith.

Čezeta zháňala nového majiteľa celý minulý rok. Na zvýšenie konkurencieschop­nosti firmy bol totiž podľa Smitha potrebný kapitál, ktorým on ani jeho spoločníci nedisponovali.

Ešte v septembri výrobca na svojich stránkach informoval, že predmetom predaja je rozbehnutý biznis, ktorý môže celosvetovo konkurovať legendárnej Vespe. V Česku žijúci Brit dodal, že straty začínajúcej firmy sa v rokoch 2018 až 2020 postupne znižovali.

Slávne „prasa“

Spoločnosť prišla pred ôsmimi rokmi s prototypom elektrického skútra, ktorý vychádzal zo slávneho „prasaťa“ vyrábaného závodom ČZ v 50. a 60. rokoch.

V rokoch 2018 až 2020 vyrobila firma prvú sériu 60 skútrov typu 506, ktoré vyviezla do 10 krajín v Európe. V Česku vlani predala jeden motocykel a v predchádzajúcom roku 13 strojov.

Elektrické motorky v areáli Wikov v Prostějove montovala desiatka zamestnancov. Plány na expanziu počítali až s 50 zamestnancami a výrobou 2000 strojov ročne. Pred insolvenciou Čezeta pracovala na vývoji nového modelu, ktorý by bol o polovicu lacnejší než ten súčasný a stál by približne 150-tisíc Kč.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR