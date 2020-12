Z podnikateľov ŽOBRÁCI: Ako z tržby 25 eur zaplatiť odvody, aby nám štát pomohol?

Do redakcie sa nám sypú zúfalé príbehy slovenských majiteľov reštaurácií a kaviarní, ktorí už nemajú ani na živobytie. Museli sa zadlžiť, aby zaplatili odvody a pomoc od štátu aj tak nedostanú.

Gastro sektor patrí medzi odvetvia najviac zasiahnuté koronakrízou. Krčmy sú zatvorené už od októbra a aktuálne už nemôžu obsluhovať ani na terase. Redakcia Dnes24 získala cez iniciatívu Zachráňme gastro! ďalšie smutné svedectvá o zúfalstve majiteľov drobných podnikov, ktorí sú v bezvýchodiskovej situácii.

Mnoho podnikateľov sa sťažuje, že napriek vážnej situácii nemajú nárok na finančnú pomoc od štátu a žijú prakticky bez príjmu. Dôvod je najčastejšie taký, že nemajú zaplatené odvody, pretože nemajú ani tržby.

Danka Bilíková z Pivovaru Sandorf uvádza, že štát s nimi neuzavrel potrebný dodatok k zmluve o finančnej pomoci, pretože majú nedoplatky na poistnom.

Celé to pôsobí ako začarovaný kruh. Štát podmieňuje vyplatenie pomoci majiteľom reštaurácií a kaviarní tým, že najprv musia mať uhradené odvody, alebo splátkový kalendár. Každopádne, aspoň niečo musia splácať, aj keď nemajú z čoho.

Aby toho nebolo málo, Sociálna poisťovňa najnovšie zaslala podnikateľom správy, že do konca roka musia uhradiť odložené poistné za mesiace ešte z prvej vlny, prípadne požiadať o splátkový kalendár a zaplatiť aspoň jeden mesiac.

„Prečo teraz skúmajú platenie poistného, keď sú prevádzky v likvidačných stavoch? V tomto prípade sa nezohľadňuje núdzový stav?“ Kladie si otázky majiteľka pivovaru. Nechápe súčasnú situáciu a má pocit, že štát ich naozaj chce dostať na kolená.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať Sulík vidí TRUC PODNIK voči gastru. Krčmári krachujú, ale kostoly fungujú!

Pani Žiaková ako drobná podnikateľka prevádzkuje kaviareň v obchodnom centre v Spišskej Novej Vsi. Tento rok sa jej rozhodne nedarí.

Najprv dostala pokutu dvetisíc eur, pretože jej partner pomáhal nosiť tovar a prepravky, čo kontrola inšpektorátu práce vyhodnotila ako nelegálne zamestnávanie. Aby prežila prvú vlnu pandémie, musela sa zadlžiť.

„Vyriešila som to úverom na vlastného syna, vyplatila som zamestnancom aspoň nejaké peniaze, aby mali z čoho žiť, zaplatila som si všetky pozdĺžnosti voči štátu. Pomaly som sa začala zbierať, keď prišla druhá vlna, a to už je pre mňa likvidačné,“ uvádza pani Žiaková.

„Denná tržba je taká malá, že nestačí takmer na nič, je to približne 25 eur… Predávať môžem akurát kávu so sebou, no kto si ju kúpi?“ približuje majiteľka kaviarne.