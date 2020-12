8. december 2020 Zo zahraničia Rebélia v Česku: Podnikom skrátili otvárací čas, niektoré na protest vyvesia vlajku

Reštaurácie a bary v Česku musia od stredy 9. decembra zatvárať o 20.00 h a po tomto čase nesmú predávať ani cez okienko.

Zdroj: TASR/AP

Oznámil to v pondelok český minister zdravotníctva Jan Blatný, ktorého vyjadrenia priniesol spravodajský server Novinky.cz. „Skracujeme otváracie hodiny reštaurácií, klubov, barov a podobných zariadení na 20. hodinu, a to vrátane reštaurácií v hoteloch,“ povedal Blatný na tlačovej konferencii po rokovaní vlády. Podniky mohli byť doteraz otvorené do 22.00 h, pripomínajú Novinky.cz.

Predĺžia núdzový stav

Predaj alkoholu cez okienko nebude možný ani počas dňa. Česká vláda zakázala i konzumáciu alkoholu na verejnosti. Podľa Blatného je to reakcia na správanie reštaurácií a ľudí, ktorí po zatvorení o 22.00 h zostávali na mieste a konzumovali alkohol z výdajných okienok. Pred podnikmi sa zhromažďovali ľu­dia.

Blatný takisto vyzval dopravné podniky, aby posilnili spojenia mestskej hromadnej dopravy s cieľom zabrániť hromadeniu ľudí, predovšetkým vo večerných hodinách.

Česká vláda rozhodla, že krajina bude i naďalej na treťom stupni Protiepidemického systému (PES) a nevráti sa na štvrtý stupeň – hoci tomu hodnota indexu PES za posledné dva dni zodpovedá.

Na štvrtom stupni musia byť plošne zatvorené reštaurácie, služby aj obchody, okrem predajní so základnými potrebami. Český premiér Andrej Babiš v pondelok oznámil, že vláda požiada Poslaneckú snemovňu Parlamentu ČR o predĺženie núdzového stavu v spojitosti s pandémiou ochorenia COVID-19 o ďalších 30 dní – až do 11. januára 2021.

Česko-slovenská rebélia

Spomínané nariadenie, ktoré by malo platiť od stredy, sa niektoré české podniky rozhodli ignorovať. Aj nedávno sme písali, že majiteľ sa rozhodol napriek pokutám svoj podnik nezatvoriť a je rozhodný popohnať pred súd aj samotnú českú vládu.

Najnovšie opatrenie má už svojho prvého rebela, píše iDnes.cz.

Pivovar Malý Janek v meste Jince v okrese Příbram oznámil, že otváraciu dobu do 20. hodiny nedodrží. Namiesto toho zavrie o 22. hodine a na protest vyvesí českú vlajku. Ako informuje portál, podľa prevádzkara Jiřího Janečku sa k podobnému kroku chystajú aj ďalšie podniky.

„Sme k tomu dohnaní súčasnou situáciou. Sme na pokraji fyzických, psychických a finančných síl,“ cituje portál Janečka.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR