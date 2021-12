Zdroj: Facebook.com/Robert Fico PAPALÁŠ Fico? Kritizoval Lengvarského za dovolenku v Ománe, pritom on mal byť v Jordánsku! Politické karty sú vrtkavé. Presvedčili sme sa o tom včera, keď sa do ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského kvôli odletu na exotickú dovolenku obuli takmer všetci politici. Bol medzi nimi aj Robert Fico. Mal právo kritizovať? 31. december 2021 han Politika

Včera priniesol týždenník Plus 7 dní správu o tom, že Lengvarský odletel na exotickú dovolenku do Ománu, čo vyvolalo vlnu nevôle. Hlavne na politickej scéne. Medzi tými, ktorí sa verejne do šéfa rezortu zdravotníctva opreli, bol aj líder Smeru-SD.

„Jediné, čo by ho ospravedlňovalo, je to, že je pod papučou. Že mu to prikázala jeho manželka. Ak má však túto dovolenku z vlastnej hlavy, tak to v nej nemá v poriadku ako Matovič,“ vyhlásil Fico na Facebooku vo videu.

Nebol tam

Ako informuje Denník N, viacerí členovia Smeru boli včera v Martine na spomienke bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Robert Fico tam však chýbal a spomínané video o kritike Lengvarského nevyzerá, že je z bratislavskej centrály Smeru-SD.

Podľa Denníku N, by sa mal Fico nachádzať v Jordánsku, kde mu robí spoločnosť jeho priateľka Katarína Szalayová. Dokazovať to má táto FOTKA.

„Predseda Smeru nie je v exekutívnej funkcii a cesty do zahraničia nie sú zakázané, i keď ministerstvo zahraničných vecí ich teraz neodporúča,“ píše portál.

Keď si spomínate na nahrávku z poľovníckej chaty, tam sa Fico priznáva, že v minulosti obišiel karanténne opatrenia. Bolo to vtedy, keď bol Grécku. Podľa vyjadrení lídra Smeru-SD, Fico nie je očkovaný, čiže by po návrate z Jordánska musel zostať v karanténe. Výnimku nemajú ani tí, ktorí COVID prekonali.

