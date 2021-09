Zdroj: TASR/AP Pápež sa rozhovoril o následkoch operácie hrubého čreva: Ako to ovplyvní návštevu Slovenska? Pápež František si myslí, že by sa mal počas prvej apoštolskej cesty po júlovej operácii hrubého čreva šetriť. 2. september 2021 Správy

Nepredpokladá ale, že to nejako ovplyvní jeho nabitý program na Slovensku. Pontifik to povedal v rozhovore pre španielsku rozhlasovú stanicu COPE, ktorý sa uskutočnil vo Vatikáne ešte koncom minulého týždňa. Rozhlasová stanica vo vlastníctve Konferencie biskupov Španielska odvysielala rozhovor v stredu. Kompletný prepis interview následne zverejnil spravodajský portál Vatican News.

Novinár Carlos Herrera sa Františka počas rozhovoru opýtal, či bude jeho program počas návštevy Slovenska „intenzívny“. „Budete sa musieť po operácii (hrubého čreva) viac starať o svoje sily, alebo nie?,“ opýtal sa Herrera. „Možno by som mal byť pri tejto prvej ceste (po operácii) opatrnejší, pretože človek sa musí úplne zotaviť, ale nakoniec to bude rovnako (intenzívne) ako ostatné (cesty), uvidíte,“ povedal s úsmevom na tvári 84-ročný pápež.

Zákrok s komplikáciami

František začiatkom júla podstúpil operáciu, pri ktorej mu lekári odobrali časť hrubého čreva. Tesne po zákroku talianske médiá informovali o tom, že úkon sprevádzali komplikácie, čo vtedy Vatikán poprel.

Hlava katolíckej cirkvi bola v rímskej klinike Gemelli celkovo desať dní. Vatikán počas tohto obdobia akékoľvek špekulácie o jeho zlom zdravotnom stave nepotvrdil. V najnovšom rozhovore pápež reagoval aj na otázku, či mu lekári zakázali niektoré činnosti, alebo mu nariadili špeciálnu diétu.

„Teraz môžem jesť všetko, čo sa predtým pri divertikuloch (vydutinách sliznice hrubého čreva) nedalo. Môžem jesť všetko. Ešte však beriem pooperačné lieky, pretože mozog musí zaznamenať, že má črevo kratšie o 33 centimetrov. A všetko manažuje mozog, celé naše telo a potrebuje čas, aby to zaregistroval. Ale vediem úplne normálny život,“ dodal pápež.

Malé Slovensko

František sa podľa vlastných slov rozhodol dať pri svojich cestách prednosť malým štátom, medzi ktoré patrí aj Slovensko.

„Mojou doterajšou voľbou sú cesty do malých európskych krajín. Najprv to bolo Albánsko, a potom všetky krajiny, ktoré boli malé. Teraz je na programe Slovensko, potom Cyprus, Grécko a Malta. Chcel som využiť túto možnosť, ísť najskôr do menších krajín,“ povedala hlava katolíckej cirkvi.

Zoči-voči Orbánovi?

Pápež sa ešte pred cestou na Slovensko zastaví v susednom Maďarsku. Počas rozhovoru pre COPE reagoval aj na otázku, čo by povedal maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, ak by sa s ním stretol medzi štyrmi očami. „Keď som pred človekom, pozriem sa mu do očí a nechám veci plynúť. Ani mi nenapadne premýšľať nad tým, čo poviem. Pomyslenie na potenciálne budúce situácie mi nepomáha, nie je to dobré,“ povedal pápež.

František absolvuje návštevu Budapešti na pozvanie organizátorov 52. Medzinárodného eucharistického kongresu – nejde teda o oficiálnu štátnu návštevu ako v prípade jeho cesty na Slovensko. Ešte v polovici augusta to povedal hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács, podľa ktorého schôdzka s prezidentom Jánosom Áderom a premiérom Viktorom Orbánom pred omšou bude mať len zdvorilostný charakter. Viktor Orbán je zástancom tvrdej protiimigračnej politiky, ktorú pápež dlhodobo kritizuje a volá po väčšej solidarite a pomoci utečencom.

Zdroj: TASR