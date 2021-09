Zdroj: TASR/Jakub Kotian Pápež v Šaštíne: Papamobil a tisíce ľudí prišli už v noci, veriaci čakajú príchod Sv. Otca, VIDEO Sektory v Šaštíne, kde sa v stredu uskutoční svätá omša za účasti pápeža Františka, sa postupne zapĺňajú. Dnes o 11:52 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Na mieste sú už desaťtisíce veriacich, ktorí očakávajú príchod Svätého Otca.

Návštevníci prišli do Šaštína z celého Slovenska. Viacerí pre TASR potvrdili, že na miesto prišli už v nočných, respektíve veľmi skorých ranných hodinách. Zhodujú sa na tom, že sa na podujatie, ktorého súčasťou bude aj pápež František, tešia.

Aktualizované 11:50 Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska – prišlo v stredu na svätú omšu s pápežom Františkom do Šaštína viac ako 50-tisíc ľudí. Pápež ju slávil na záver štvordňovej pastoračnej cesty na Slovensku. Informuje o tom tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS).

Svätý Otec prešiel pred začiatkom svätej omše vo svojom papamobile pomedzi sektory na otvorenom priestranstve pri národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Ešte pred tým pozdravil ľudí v uliciach Šaštína. Pápež pred svätou omšou venoval osobitný priestor aj spoločnej modlitbe s biskupským zborom Slovenska na posvätnej pôde pútnickej svätyne.

Čakajú dlhé hodiny

Na podujatie sa podľa organizátorov zaregistrovalo približne 45-tisíc účastníkov, z toho 437 hendikepo­vaných, 5981 detí a 2629 cudzincov. S organizáciou pomáha 1432 dobrovoľníkov, organizátorov a dodávateľov je 464. Na podujatie v Šaštíne sa zároveň registrovalo 757 kňazov.

Pred samotným začiatkom svätej omše, ktorá je naplánovaná na 10.00 h, bol od skorých ranných hodín pripravený aj sprievodný program.

Jeho súčasťou bola napríklad modlitba posvätného ruženca, chvály, loretánske litánie. Po skončení svätej omše okolo 12.00 h sa má uskutočniť kultúrno-duchovný program v podaní rodiny Kandráčovov.

Zo všetkých kútov

„Videl som naživo Jána Pavla II., tak by som rád videl naživo aj pápeža Františka,“ povedal Pavol, ktorý prišiel na stretnutie do Šaštína z okolia Šurian. Ako dodal, cesta aj vstupy na podujatie boli bezproblémové.

S autobusom prišli na stretnutie aj ďalší farníci zo Šurian. Jednou z nich je učiteľka náboženstva Alžbeta. „Odchádzali sme o 2.30 h spred farského kostola a cesta bola príjemná, bola v dobrej atmosfére, pretože sa všetci tešíme, že nás príde Svätý Otec požehnať,“ uviedla. Zároveň podotkla, že každý človek potrebuje povzbudenie. Cestu pápeža Františka na Slovensko označila za veľký prínos.

Zuzana prišla takisto zo Šurian. „Veľmi sa teším a pevne dúfam, že ma to viac posunie bližšie k Bohu a budem vidieť pápeža. Je to Boh na zemi, on je jeho najvyšší zástupca, bola som aj na Jánovi Pavlovi II. a nenechám si ujsť ani toto,“ povedala pre TASR.

Musíme sa polepšiť

Pápež František podľa nej prišiel na Slovensko, pretože vidí potrebu, aby prišiel a povzbudil nás. „Na Slovensku sme veľmi zlí a musíme sa polepšiť. A myslím si, že toto nám pomôže. Keď sa každý aspoň trošku polepší, už to bude lepšie. Veľmi zlý svet žijeme,“ doplnila.

Iveta z okolia Bánoviec nad Bebravou prišla o pol tretej. „Očakávam radosť, posilnenie, naplnenie mojej túžby vidieť Svätého Otca na vlastné oči. Očakávam radosť aj zo všetkého, čo sa tu deje, očakávam, že sa niečo zmení,“ opísala svoje pocity pre TASR.

Z východného Slovenska prišla pútnička z Humenného, ktorá do Šaštína dorazila krátko po štvrtej hodine ráno. „Od stretnutia s pápežom očakávam pokoj v duši. Takýto zážitok zažiť je niečo úžasné,“ povedala.

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: TASR