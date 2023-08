PARAVÁNY na plážach sa u susedov stali veľkým HITOM: Teraz ich už majú plné zuby!

S paravánmi na pláži ste sa už určite stretli. Avšak pohľady, ktoré sa môžu naskytnúť na niektorých poľských plážach, sú doslova zarážajúce. Paraván na paraváne. Od úsvitu až po neskorý večer. A nie každému sa to páči.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať KURIOZITA DŇA: Na dostihovej dráhe sa konal svetový šampionát tyranosaurov, FOTO

Mnoho Poliakov si nevie predstaviť relax na pláži bez paravánu a platí to nielen pre tých s malými deťmi alebo len počas veterných dní. „Privlastniť“ si počas tropického dňa kúsok zeme, resp. piesku jednoducho zrejme láka.

Niektorí však upozorňujú na to, že to extrémne sťažuje život ostatným návštevníkom pláže, ktorí sa pomaly ani nemôžu dostať k moru. A sťažuje to život aj plavčíkom.