3. február 2021 Jakub Forgács Zo Slovenska Pavel narazil na ceste do banky na policajnú kontrolu: Nasledovala nečakaná reakcia

Aj policajtov občas zaskočí pozitívna spätná väzba. Obzvlášť počas pandémie, keď sprísňujú kontroly. Takejto sa dočkali od vodiča Pavla.

6 Galéria

Prežívame náročné obdobie, ale policajti si musia plniť svoje povinnosti a kontrolovať platné opatrenia. Niektorí vodiči chápu význam policajnej práce, ale sú aj takí, ktorí sa ku kontrole stavajú negatívne a reagujú podráždene. Informovali o tom banskobystrickí policajti na svojej facebookovej stránke.

„Nie je to jednoduché ani pre nás, ale o to viac nás teší pozitívna spätná väzba a správa, akú nám poslal vodič Pavel,“ uviedli k nečakanej reakcii, ktorú vám prinášame v plnom znení:

"Dobrý deň, toto je pochvala a povzbudenie. Dnes cca o 12.30 hod. ma zastavila kontrola medzi Zvolenom a Banskou Bystricou, chceli vedieť, kam idem. Mám auto s BL ŠPZ, aj keď žijem blízko Zvolena. Išiel som do banky v BB, pretože vo Zvolene nie je automat na vkladanie peňazí na účet.

Policajti mi moc neverili a boli mierne frustrovaní, pretože im to asi hovoria všetci, že idú do banky. Chcel by som ich pozdraviť, ak je to možné, pretože si vážim prácu, ktorú robia. A určite tieto kontroly majú zmysel.

A som dokonca rád, že ma zastavili a skontrolovali, pretože som zistil, že to berú vážne a poviem to všetkým svojim známym, aby to brali vážne tiež a necestovali zbytočne, ak chceme tento vírus poraziť a žiť normálne.

Návrh na zlepšenie – možno by mohli na tej diaľnici stáť obojsmerne. Odhalili by viac tých, čo sa snažia podvádzať. Prajem pekný deň," napísal.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk