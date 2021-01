30. január 2021 Milan Hanzel Krimi Pane, máte to za PÄŤDESIAT: Policajti nemali s mužom na prechádzke zľutovanie!

Nemám auto, nemám motorku... Tak sa spieva v jednej slovenskej pesničke a možno aj podľa nej sa riadil muž, ktorý sa vydal pešo po diaľnici. Policajti mu to zrátali.

Muži zákona museli riešiť kuriózny prípad, ktorý sa len tak hocikedy nevidí. Pre výstrahu zverejnili aj video.

Chodec na D2

Diaľniční policajti si počas služby všimli muža, ktorý sa prechádzal na diaľnici D2 v smere do Bratislavy. No, a keďže je to pre chodcov zakázané, pristúpili k pokute. „Za porušenie ustanovení zákona o cestnej premávke bola chodcovi uložená bloková pokuta výške 50 eur,“ uvádza polícia na sociálnej sieti.

Pohybovať sa po autostráde je zakázané.

„Diaľnicu môžu používať len vodiči motorových vozidiel; iným účastníkom cestnej premávky je používanie diaľnice zakázané. To znamená, že na diaľnicu nesmie vojsť cyklista ani chodec. Neohrozujte preto pohybom po diaľnici svoje životy,“ informujú ešte na Facebooku policajti.

