Dnes o 16:36 red . Krimi Plačková aj jej muž René sú VOĽNÍ! „Kráľovná“ slovenského Instagramu trvá na svojej nevine Influencerka Zuzana Strausz Plačková a jej manžel René Strausz sedia od pondelka vo vyšetrovacej cele. Polícia ich zadržala pre účasť v zločineckej skupine.

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku rozhodol o prepustení Zuzany Strausz Plačkovej aj jej muža Reného Strausza, ktorí sú obžalovaní z drogovej trestnej činnosti. Informuje o tom portál plus.noviny.sk.

Obvinení budú trestne stíhaní na slobode.

„Sudca pre prípravné konanie ŠTS rozhodol o vzatí do väzby šiestich osôb – T.G., P.Š, P.D., M.Š., D.L., I.P., ktoré sú obvinené zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ako aj z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok. Dôvodom väzby u obvinených je obava z pokračovania v trestnej činnosti, teda preventívna väzba,“ objasnila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.

Nedostatok dôkazov

Ako dodala, sudca pre prípravné konanie štyroch obvinených Lukáša M., Mareka C., Reného S. a Zuzanu S. P. do väzby nevzal a prepustil ich zo zadržania na slobodu. „Dôvodom bolo konštatovanie sudcu pre prípravné konanie o neexistencii dôkazov, ktoré by preukazovali dôvodné podozrenie, že sa títo obvinení dopustili skutku, za ktorý im bolo vznesené obvinenie. Preto v ich prípade ďalej ani neskúmal naplnenie existencie dôvodov či už útekovej, kolúznej, prípadne preventívnej väzby,“ vysvetlila Kudjáková.

Podľa nej súčasne nebolo vyhovené návrhu prokurátora na ustálenie existencie dôvodov kolúznej väzby v prípade šiestich osôb. „Tieto boli vzaté do preventívnej väzby najmä s prihliadnutím na podozrenie na dlhšiu dobu páchania trestnej činnosti z ich strany. Rozhodnutie súdu je voči dvom osobám prepusteným zo zadržania právoplatné. Prokurátor podal sťažnosť voči nevzatiu do väzby dvoch osôb, zvyšných šesť obvinených podalo sťažnosť proti vzatiu do väzby,“ dodala. O sťažnostiach bude rozhodovať Najvyšší súd SR 7. októbra 2021.

Obchodovanie s drogami

„Kráľovná“ slovenského Instagramu Zuzana Strausz Plačková strávila vo vyšetrovacej cele tri noci. Okrem influencerky Národná kriminálna agentúra (NAKA) v pondelok (27. 9.) zadržala aj jej manžela Reného Strausza a ďalších členov údajnej zločineckej skupiny, ktorá mala od roku 2012 až do súčasnosť obchodovať s drogami. Celkom bolo zadržaných a obvinených 15 ľudí.

„Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil 15 osôb z trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a drogovej trestnej činnosti,“ uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Plačková a jej manžel mali v rámci zločineckej skupiny kupovať kokaín od jedného z členov a predávať ho ďalším, nižšie postaveným dílerom v rámci gangu alebo koncovým užívateľom.

Drogy sa u Plačkovej nenašli, policajti ale majú v rukách odposluchy, ktoré obsahujú informácie o tom, ako skupina fungovala. Proti Plačkovej a jej manželovi svedčili minimálne traja svedkovia. Z výsluchov zadržaných vyplýva, že jej manžel mal byť akousi spojkou do lepšej spoločnosti.

Domové prehliadky

Počas domových prehliadok zaistili policajti viac ako deväť kíl metamfetamínu, z ktorých by sa dalo vyrobiť minimálne 90-tisíc jednorazových dávok drogy. Zaistili aj zbrane, strelivo, cigarety a viac ako 70-tisíc eur v hotovosti. U manželov Strauszových zaistili mobily, notebook a občiansky preukaz na meno Mário Herák.

Podľa Úradu špeciálnej prokuratúry mala skupina minimálne od roku 2012 pôsobiť na území Bratislavského a Trnavského kraja.

Okrem Plačkovej s manželom zadržali aj hlavu údajnej zločineckej skupiny, ktorou mal byť bývalý reprezentant v džude Tibor G., známeho podnikateľa a vysokopostaveného člena údajnej zločineckej skupiny Miroslava Farkaša a ďalších. ​

Plačková svoju vinu odmieta a tvrdí, že nevie nič o drogách a nelegálnej trestnej činnosti.

Zdroj: Dnes24.sk