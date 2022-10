Zdroj: www.pixabay.com / CC0 1.0 Po daždivom víkende príde konečne ZMENA: Čakajú nás slnečné a TEPLEJŠIE dni? Oblačnosť aj zrážky budú ubúdať. Budúci týždeň príde na Slovensko slnečné počasie bez prehánok. 1. október 2022 Zo Slovenska

Prelom septembra a októbra prináša na naše územie prevažne oblačné a sychravé počasie. Postupne sa zrážky vytratia a nastúpia slnečné a teplé jesenné dni.

Zmena počasia však podľa iMeteo.sk nastane až po sychravom víkende, aj keď v nedeľu sa prechodne vyčasí.

„V noci zo soboty na nedeľu a v nedeľu ráno môže na našom území zavládnuť aj zmenšená oblačnosť. Prechodne sa môže aj vyjasniť, no to len dočasne. V nedeľu začne počas dňa pribúdať oblačnosť a postupne sa objavia prehánky,“ uvádza iMeteo.sk.

Dokedy bude pršať?

Pršať by malo ešte aj v pondelok, no najmä v severných oblastiach Slovenska a až následne by malo prísť k výraznému zlepšeniu počasia.

„Od utorka začne počasie aj v našej oblasti od západu ovplyvňovať výbežok tlakovej výše. Ten prinesie na naše územie postupne prevažne jasné až polooblačné počasie s rannými hmlami. Zrážky sa už nebudú vyskytovať,“ predpovedá portál.

Vyššie teploty

Postupne sa cez naše územie začne presúvať samotná tlaková výš a slnečné počasie tak čaká celé naše územie. Zároveň sa môžeme tešiť aj na teplejšie dni.

Teploty sa budú od utorka pohybovať v intervale od +14 až do +20 °C.

V polovici budúceho týždňa by k nám mal začať súčasne prúdiť teplejší vzduch, ktorý vyženie teploty aj nad hranicu +20 °C. „Dočkáme sa tak stabilného slnečného počasia s teplotami od +15 do +22 °C,“ dodáva portál iMeteo.sk.

