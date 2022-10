Zdroj: TASR/Jakub Kotian Premiér Heger upokojuje Slovákov: Nedopustíme KOLAPS ekonomiky, máme PLÁN B Slovenský premiér Eduard Heger vyhlásil, že vláda má na zvládnutie energetickej krízy v zálohe plán B. 1. október 2022 Politika

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Premiér SR Eduard Heger (OĽANO) ubezpečil, že vláda nedopustí, aby slovenská ekonomika v dôsledku energetickej krízy skolabovala.

V diskusnej relácii Sobotné dialógy zdôraznil, že ak EÚ nepomôže Slovensku uvoľnením nevyčerpaných eurofondov alebo dobrovoľným prerozdelením výnosov z mimoriadneho zdanenia ziskov energetických spoločností, SR má pripravený plán B. A to v podobe znárodnenia na Slovensku vyrobenej elektriny.

Odvolávanie Matoviča

Odvolávanie ministra financií Igora Matoviča považuje predseda vlády SR Eduard Heger (obaja OĽANO) za zbytočné. Parlament by sa mal podľa jeho slov najskôr sústrediť na riešenie skutočných problémov Slovenska a až potom by mali prísť na rad politické bitky. Uviedol to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

„Skutočný problém Slovenska je previesť občanov cez energetickú krízu. Tam je dôležitá súdržnosť vlády a parlamentu bez toho, aby sme pozerali na politické tričká. Potom, keď toto vyriešime, nech sa dejú politické bitky. Ale dnes na to čas nie je,“ zdôraznil v relácii šéf vládneho kabinetu. O návrhu na odvolanie šéfa rezortu financií má parlament hlasovať v utorok (4. 10.).

Hromadné výpovede lekárov

Heger rozumie tomu, že lekári, ktorí podali hromadné výpovede, sú preťažení a chcú vidieť zmenu. Je však podľa neho úlohou ministra zdravotníctva, aby im ukázal, koľko práce už bolo vykonanej. Hovoril o vyše miliarde eur z plánu obnovy na infraštruktúru, či o skokovom zvýšení platov lekárov a príplatkov za odpracované roky. Podávanie hromadných výpovedí aj preto nepovažuje za férové.

Ďalej ubezpečil, že vysoké školy sa od 17. novembra nebudú z dôvodu narastajúcich cien energií zatvárať. „My dofinancujeme tieto ich nároky na energie. Sme si toho vedomí,“ podotkol.

Po vymenovaní nového ministra školstva avizuje diskusiu s rektormi o pláne, akým spôsobom vysoké školy previesť cez energetickú krízu.

