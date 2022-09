Zdroj: pixabay.com , pixabay.com , Dnes24.sk Zima sa blíži: Zahrejte sa a udržte teplo aj BEZ KÚRENIA Ako docieliť teplo v byte či v dome, aj keď sa nekúri? Stačí trocha šikovnosti. 1. október 2022 Monika Hanigovská Magazín

Energetická kríza zasiahla celý svet. Ako si spríjemniť nasledujúce chladné dni či noci a popritom ešte čosi ušetriť?

Skúste niekoľko jednoduchých a účinných tipov a bude vám teplejšie.

1) Skoncujte s únikom

Vedeli ste, že plastové okná môžete prepnúť do zimného režimu a tým ušetriť niekoľko desiatok eur, zvýšiť teplotu v miestnosti a predĺžiť životnosť vašich okien?

Skontrolujte všetky trhliny a medzery, cez ktoré by ste mohli zbytočne prichádzať o drahocenné teplo. „Dvere a okná odolné proti prievanu a blokovanie trhlín v podlahe môžu znížiť účet za energiu. Skúste utesniť medzery medzi podlahou a soklovými doskami. Znížte prievan pomocou tmelu, ktorý kúpite v akomkoľvek obchode pre domácich majstrov,“ radí The Guardian.

2) Sledujte vlhkosť vzduchu

Správna vlhkosť v interiéri dokáže zázraky na počkanie. Tá by sa mala pohybovať v rozmedzí 45 až 60 %, no ak je nižšia, zvyšuje sa pocit chladu.

Čo robiť pre ideálnu vlhkosť? Kontrolujte ju prostredníctvom obyčajného vlhkomera.

Používajte zvlhčovač vzduchu a bielizeň vešajte na balkóne alebo sušte v sušičke. Vetrajte len nárazovo.

3) Správne sa pohybujte

Pohyb dokáže zahriať, ale má to háčik. „Fyzické aktivity, ako je cvičenie v interiéri alebo tanec, vám pomôžu zahriať sa, ale nedostaňte sa do bodu, keď sa začnete potiť. Potením strácate teplo a to vás ochladzuje“, vysvetlil pre CNN John Eric Smith, docent oddelenia kineziologie zo Štátnej univerzity Mississippi. Ak sa chcete príjemne rozohriať, skúste nenáročný strečing.

