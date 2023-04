Zdroj: facebook.com/SZÖVETSÉG Podstatne MENEJ okresov a štyri kraje: Črtá sa NOVÁ mapa Slovenska! Viac ako tretina okresov na Slovensku má zaniknúť. 15. apríl 2023 Správy Zo Slovenska

Ministerstvo vnútra pod vedením Romana Mikulca (OĽaNO) sa už dlhšiu dobu zaoberá plánmi na nové usporiadania regiónov Slovenska. Definitívne rozhodnutie však ešte napadlo. Informácie o plánovaných zmenách priniesol maďarský projekt Denníka N Napunk.

Megaokresy

Vznikli by veľké okresy Bratislava, Trnava a Košice. Samostatné okresy Komárno, Galanta, Sobrance či Detva by sa stali minulosťou. A to nie je všetko. Ako píše Denník N, verejnosť zatiaľ s plánmi nikto neoboznámil, Napunk však má k dispozícii aktuálne dokumenty ministerstva vnútra aj s mapami.

„Rezort by znížil počet okresov zo súčasných 79 na 46 a vytvoril by jednotky verejnej správy nižšieho stupňa, ktoré v dokumentoch označuje ako subregióny,“ uvádza Denník N.

Pracovná verzia

Návrh reformy verejnej správy má byť zameraný na okresné úrady, prenesený výkon štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy a dvojstupňovej úrovne správy miest Bratislavy a Košíc. Východiská návrhu zatiaľ nie sú verejnosti známe, rezort o nich rokoval na marcových zasadnutiach komisie pre reformu verejnej správy so zástupcami združení samospráv.

Reforma má byť založená na rešpektovaní funkčných priestorových väzieb, ekonomických, sociálnych a kultúrno-historických aspektov.

„Proces sa aktuálne nachádza vo fáze, keď sme získali prvotné neoficiálne stanoviská od zúčastnených zástupcov záujmových združení samospráv. Oficiálne by sa k tomu mali vyjadriť orgány záujmových združení samospráv v najbližších mesiacoch,“ uviedli pre TASR z tlačového odboru MV.

Komisiu pre reformu verejnej správy tvoria odborníci z praxe, zástupcovia akademickej obce, vybraných ústredných orgánov štátnej správy a zástupcovia strán bývalej vládnej koalície.

Kritika návrhu

Návrh reformy kritizuje mimoparlamentná strana Aliancia. Podpredseda strany Szábolcs Mózes na piatkovej (14. 4.) tlačovej konferencii uviedol, že podľa návrhu chce rezort zlikvidovať značnú časť samospráv. Tvrdí, že nové prerozdelenie okresov by bolo v nepomere vzhľadom na počet obyvateľov. Mózes priblížil, že návrh ráta aj so zmenou počtu samosprávnych krajov.

Aliancia chce reformu verejnej správy, ktorá by napríklad zohľadňovala prirodzené regióny, no predložený návrh nepovažuje za adekvátny.

Otvoriť tému reformy spravovania štátu v nových podmienkach považuje Únia miest Slovenska (ÚMS) za nevyhnutnosť, keďže súčasný systém pokladá za nevhodný a obmedzujúci. Zdôrazňuje však potrebu koncepčného riešenia, nie čiastkového. Kritizuje preto predložený návrh z dielne MV, ku ktorému má viaceré výhrady.

Východiská pre návrh reformy verejnej správy neobsahujú podľa ÚMS priamo súvisiace opatrenia ako je rozdelenie kompetencií, prehodnotenie preneseného výkonu pôsobnosti štátnej správy, potrebné zmeny financovania územnej samosprávy či návrh financovania municipalít (väčších celkov). Považuje to za nevyhnutnú súčasť diskusie o komunálnej i regionálnej reforme.

