Zdroj: TASR/Dano Veselský Dážď ešte nie je všetko: Pripravte sa na SAHARSKÝ PRACH, pokryje autá aj parapety Čaká nás upršaný víkend a k tomu ešte aj saharský prach. Ak ste plánovali umývať okná či auto, počkajte s tým. 14. apríl 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

14. apríl 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Dážď ešte nie je všetko: Pripravte sa na SAHARSKÝ PRACH, pokryje autá aj parapety Čaká nás upršaný víkend a k tomu ešte aj saharský prach. Ak ste plánovali umývať okná či auto, počkajte s tým.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Aprílové počasie sa nezaprie. Po sérii slnečných dní sa rozpršalo a sychravé počasie nás bude sprevádzať do konca týždňa. A to najmä na západe. Na západnom Slovensku by malo do nedele spadnúť priemerne od 50 do 80 mm zrážok, čo je najviac od začiatku roka.

Ako informuje portál iMeteo, dážď ešte nebude všetko. Spolu so zrážkami však bude padať aj saharský prach. Ten Slovákom znepríjemňuje život niekoľkokrát do roka. Treba sa teda pripraviť na špinavé autá, parapety, balkóny a podobne.

Prach začne padať v piatok, najprv na západnom Slovensku. „Následne bude saharský prach padať so zrážkami na východnom Slovensku, kde by jeho koncentrácia mala byť najvyššia v noci z piatka na sobotu,“ konkretizuje iMeteo.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk