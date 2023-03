Zdroj: Unsplash.com Seniorka ukázala ÚČET: Za rovnaké energie 4-krát VYŠŠIA cena, dôvod vás ŠOKUJE! Po smrti manžela čakalo pani Annu nemilé prekvapenie. Žije v tom istom dome, nezmenila dodávateľa, ale začala platiť vysoké zálohy za elektrinu. 18. marec 2023 Monika Hanigovská Magazín

Seniorka ukázala ÚČET: Za rovnaké energie 4-krát VYŠŠIA cena, dôvod vás ŠOKUJE! Po smrti manžela čakalo pani Annu nemilé prekvapenie. Žije v tom istom dome, nezmenila dodávateľa, ale začala platiť vysoké zálohy za elektrinu.

Zdražovanie a prudké náklady na život trápia Európanov naďalej. Lepšie to nie je ani u našich susedov. Pani Anně Bardoňové z Čiech pred rokom zomrel muž. No to vtedy nemohla tušiť, že okrem smútku bude musieť ako 88-ročná seniorka čeliť nečakanej situácii.

Od smrti manžela začala platiť za rovnaký odber elektrickej energie štyrikrát viac. Prečo? Podľa slov dodávateľa energickej energie, sa pani Anna stala novým zákazníkom.

Zmluvu nešlo prepísať

Informuje o tom český portál Blesk. „Elektrina bola vždy napísaná na manžela. Mám už vek, tak som si povedala, že ju rovno prepíšem na syna, ktorý s nami býva,“ vysvetlila seniorka, ktorá žije v meste Orlová.

To však podľa jej slov nebolo vôbec možné: „Zmluva podľa dodávateľa nešla prepísať. Ani na mňa, ani na syna. Bolo vraj nutné uzavrieť zmluvu novú. Ale to už so štyrikrát navýšenou sadzbou,“ vysvetlila Anna Bardoňová.

Za zálohy zaplatila okolo 50-tisíc

Matka a syn sa dohodli, že zmluvu podpíšu. Nechceli ostať bez elektriny. „Nezmenilo sa nič. Rovnaký je dom, rovnaké odberné miesto, odbery v rovnakej výške. Ale zdražené o toľko, že sa z toho človeku točí hlava a na zdraví mu to tiež nepridá. A dodávateľ nám povedal, že sú to pravidlá. Teraz čakáme ďalšie vyúčtovanie a desíme sa, čo bude,“ vraví pani Anna. Podľa českého portálu zaplatila seniorka od podpisu zmluvy na zálohách okolo 50-tisíc českých korún. To je po prepočte približne 2 082 eur.

Poslanci síce ceny zastropovali, ale seniorke prichádzali rovnaké účty. Dôchodkyňa sa snažila podľa vlastných slov riešiť situáciu a kontaktovala dodávateľa, ale nikam sa nepohla.

Redakcia oslovila dodávateľa

Veci sa chopila česká redakcia. A naraz sa jej prípad pohol. „Pri prepise odberného miesta z dôvodu úmrtia umožňujeme prepis so zachovaním existujúcej zmluvy iba medzi manželmi, a to len v prípade, keď došlo k dohodnutiu zmluvy v dobe manželstva so spoločným imaním manželov. V tomto prípade je manžel/ka k zmluve solidárne zaviazaný. V rámci GDPR nám neprináleží sa pýtať zákazníka, či mali spoločný majetok a či bola zmluva uzavretá v období manželstva. Na toto nás musí upozorniť zákazník,“ napísala za tamojšiu spoločnosť hovorkyňa Linda Filuszová.

Hovorkyňa dodala, že v prípade prepisu novej zmluvy, sa musí ukončiť prebiehajúca zmluva tak, aby prebehlo dedičské konanie a až potom je možné uzatvoriť zmluvu s novým zákazníkom.

Odklepli jej výnimku

Spoločnosť preskúmala zmluvu a napriek tomu, že terajšia požiadavka nie je „analógiou na prepis medzi manželmi so spoločným imaním,“ rozhodla sa, že sa pozrie na jej prípad individuálne. Vyzerá to tak, že seniorka bude môcť už pokojne spávať. „Umožníme pani Bardoňovej pokračovať v zmluve po zosnulom manželovi od najbližšieho termínu po doložení všetkých potrebných dokumentov,“ informovala na záver hovorkyňa tamojšej spoločnosti.

