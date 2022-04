Zdroj: pixabay.com Politici schytali KRITIKU: Vy nemáte rodičov? Z chudobných seniorov robíte ŽOBRÁKOV! Vláda pri zdražovaní ignoruje ústavné a sociálne práva seniorov, z chudobných seniorov robí žobrákov. 26. apríl 2022 Zo Slovenska

Uviedla to Valéria Pokorná z Jednoty dôchodcov na Slovensku (JDS). Vláda sa podľa nej pri navrhovaní pomoci súvisiacej so zdražovaním otočila chrbtom všetkým seniorom.

Podľa Jednoty dôchodcov na Slovensku ignorovanie seniorov iba potvrdzuje, že význam pre túto vládu majú iba tí občania Slovenska, ktorí vytvárajú ekonomické hodnoty. To podľa Pokornej povedala v minulosti predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová.

JDS bude podľa Pokornej preto pokračovať v protestných zhromaždeniach. Po schválení pomoci pri zdražovaní bez financií pre seniorov bude JDS zároveň iniciovať ďalšie protestné, ale aj iné akcie. Podľa JDS vláda vedome nedáva pomoc seniorom a porušuje ich ľudské a sociálne práva.

Poznamenala, že Ústava SR hovorí, že „občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe… a "každý, kto je v hmotnej núdzi, má právo na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na zabezpečenie základných životných podmienok“.

„Vláda SR nám ukázala svoje miesto v spoločnosti. Vlastných občanov kategorizovala ako druhoradých. Politici vládnych strán sa správajú, akoby ani nemali oni svojich rodičov v dôchodkovom veku. Alebo je to tým, že ich platy im dovolia, aby sa o nich postarali. Bežní seniori ani ich rodiny takúto možnosť nemajú. Je to papalášizmus na tých najchudobnejších. Ani nám nebudú musieť pripnúť odznaky na kabáty, aby všetci videli, že sme chudobní,“ povedala Pokorná.

Na začiatku roka 2022 mal podľa Pokornej každý tretí senior starobný dôchodok pod hranicou chudoby.

Čierna budúcnosť dôchodcov?

„Je to hanba vládnej koalície, že ďalšie desaťtisíce seniorov uvrhne vedome do pasce chudoby. V rámci spotrebného koša seniorov tvorili náklady na bývanie energia a potraviny viac ako 45 %. Tieto položky rástli a budú rásť najviac a najrýchlejšie, a to v roku 2022 aj 2023. Aktuálne sú výdavky iba na tieto tri položky už cez 50 %, teda viac ako polovica starobného dôchodku. Bez pomoci je to neudržateľné. Ceny už neklesnú. Sme v pasci chudoby a vláda na nás kašle,“ podčiarkla Pokorná.

Budúcnosť seniorov podľa nej nevidí JDS na Slovensku ružovo. Príjem Sociálnej poisťovne z vybraného poistného za rok 2012 bol päť miliárd eur.

Za rok 2021 to bolo 9,5 miliardy, teda takmer dvakrát koľko. Aj napriek dvojnásobnému nárastu príjmov do Sociálnej poisťovne nevie žiadna vláda zabezpečiť pre seniorov slušný a dôstojný život.

Zdroj: TASR