Pomalé starnutie neexistuje: Vrásky a rýchle zmeny prekvapia NAJVIAC v tomto veku!

Starnutie je biologický proces, ktorý začína narodením človeka. No najnovší výskum naznačuje, že skôr ako pomalý a stabilný proces, starnutie prebieha najmenej v dvoch skokových fázach. Informuje o tom The Guardian. Vyzerá to tak, že nič také, ako postupná staroba neexistuje.

„Nemeníme sa len postupne v priebehu času. Dochádza k niektorým skutočne dramatickým zmenám,“ povedal profesor Michael Snyder, genetik a riaditeľ Centra pre genetiku a personalizovanú medicínu na Stanfordskej univerzite. Kedy teda starneme najrýchlejšie?

Prelomové obdobie

„Ukazuje sa, že polovica 40 rokov je obdobím dramatických zmien, rovnako ako začiatok 60-tky, a to platí bez ohľadu na to, na akú triedu molekúl sa pozeráme,“ vysvetlil uznávaný genetik. Výskumu sa podrobilo viac ako sto dobrovoľníkov, pričom vedci zaostrili pozornosť na 135-tisíc rôznych molekúl a mikróbov.

Nárast starnutia v prvej fáze vedcov prekvapil. Tí sa domnievali, že tento proces je hlavne výsledkom perimenopauzálnych zmien u žien. Údaje však ukázali, že podobné zmeny sa dejú aj u mužov vo veku okolo 40 rokov.

Dobrou správou je, že starnutie je možné „zjemniť“. Ak chcete ostať čo najviac fit, doprajte si vyváženú stravu a pravidelný pohyb. Vyhýbajte sa stresu a alkoholu.

Foto: ilustračné

