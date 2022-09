Zdroj: pixabay.com Popíjajú kávu za zvuku sirén: Kyjevčania si na vojnu zvykli, mesto OŽÍVA Múzeá, parky, reštaurácie a bary sa opäť zaplnili. Kyjevčania sa vracajú do normálneho života, zatiaľ čo Rusi vyhlásili čiastočnú mobilizáciu. 22. september 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

Vojna na Ukrajine, ktorú Ruská federácia označuje ako špeciálnu vojenskú operáciu, trvá už mesiace. Po jej vypuknutí sa mnohým Ukrajincom zo dňa na deň zásadne zmenil život.

Na viacerých miestach, kde prebiehajú boje, ľudia nechodia do práce ani deti do školy, každodenné činnosti sa jednoducho zmenili na boj o prežitie.

V uliciach to žije

Najnovšie však prichádzajú zvesti, že napriek stále pretrvávajúcemu ozbrojenému konfliktu medzi dvomi krajinami sa život v Kyjeve pomaly vracia do normálu. Portál Deutsche Welle píše, že ulice Kyjeva sú rušné a nebyť náletov, vriec s pieskom a barikád, ani by ste nepovedali, že v tejto zemi zúri vojna.

„Bežný život prebieha takmer normálne a hlavnom meste Kyjev miestni navštevujú parky, prechádzajú sa po bulvároch a vysedávajú v kaviarňach,“ opisuje atmosféru DW.

Zdá sa, že Kyjevčania si na vojnu proste zvykli. Keď sa na ulici Chreščatyk, čo je akási promenáda lemovaná reštauráciami a obchodmi, rozoznejú sirény, žiadna panika sa nekoná. Niektorí ľudia pokračujú v chôdzi, iní sa pokojne odoberú ukryť do stanice metra.

Do Kyjeva už prúdia aj turisti, treba však zdôrazniť, že domáci, teda Ukrajinci. Otvorili sa múzeá, obživla kultúra a v uliciach bežne stretnete skupinky so sprievodcom, ktoré si vychutnávajú komentovanú prehliadku mesta.

Rusko pritvrdzuje

Správa o obnove bežného života v Kyjeve prichádza paradoxne v čase, keď Vladimir Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu pred uskutočnením referend v štyroch ukrajinských regiónoch o pripojení k Rusku.

„Hovoríme o čiastočnej mobilizácii, čo znamená, že brannej povinnosti budú podliehať len občania, ktorí sú momentálne v zálohe, a predovšetkým tí, ktorí slúžili v ozbrojených silách a majú určitú vojenskú špecializáciu a relevantné skúsenosti,“ zdôraznil ruský prezident. Ruský minister obrany Sergej Šojgu spresnil, že v Rusku bude mobilizovaných 300-tisíc záložníkov ruských ozbrojených síl.

Ruská verejnosť na správu rýchlo zareagovala. Viaceré letecké spoločnosti hlásili zvýšený záujem o let z Ruska do iných krajín. Krátko na to ruské aerolínie nariadili zastaviť predaj leteniek ruským mužom vo veku 18 až 65 rokov. Ak chcú vycestovať, musia predložiť súhlas od ministerstva obrany.

