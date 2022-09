Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Heger POBÚRIL Slovákov výrokom o lekároch: Ja pracujem 300 hodín mesačne a nesťažujem sa! Kontroverzný výrok premiéra Eduarda Hegera rozvíril verejnú debatu. Zdravotníkom poslal jasný odkaz. 22. september 2022 Barbara Dallosová Správy Politika

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Vláda v stredu schválila návrh na zvýšenie platov zdravotníkov. Okrem zvyšovania miezd lekárov a sestier rieši aj platy ostatných zdravotníkov a napríklad aj záchranárov.

Zvyšovať sa majú platové koeficienty, zároveň sa však budú zohľadňovať roky praxe. Dlhoročný lekár teda zarobí viac, než nastupujúci.

Heger: Nie je na to vhodný čas

Lekári však spokojní nie sú a trvajú na splnení všetkých podmienok, ktoré vláde adresovali. Hromadné výpovede teda stále hrozia.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) ich vyzval, aby výpovede prehodnotili. V súčasnej dobe na to podľa neho nie je vhodný čas.

„Chcem požiadať lekárov, aby prehodnotili svoje výpovede. Naozaj dnes na to nie je vhodný čas,“ povedal Heger. Ubezpečil, že vláda to so zdravotníctvom myslí vážne. „Preto sme urobili konkrétne kroky, investície do výstavby a rekonštrukcie, rozhodnutia o výstavbe nových nemocníc a hlavne investícia do ľudí, teda do ich platov,“ skonštatoval.

Kontroverzný výrok

K téme zvyšovania platov lekárov sa premiér vyjadril aj v rozhovore so Zuzanou Kovačič Hanzelovou pre SME. Viackrát zdôraznil, že súčasná vláda urobila pre zdravotníctvo ďaleko viac ako tie predošlé.

Heger tvrdí, že pri zvyšovaní platov zdravotníkom urobili, čo mohli. „Ja by som bol tiež rád, keby boli ohodnotení ako v Nemecku. Ale povedzme si, kto na Slovensku má nemecké platy,“ vysvetľoval premiér. Verejnú diskusiu ale rozvíril najmä výrokom, v ktorom sa k lekárom prirovnal.

„Mnohí lekári už dnes majú vyšší plat ako premiér, však dobre, nech majú, ja im to nezávidím. Ja pracujem 300 hodín mesačne už dva a pol roka a nesťažujem sa,“ nechal sa počuť Heger.

Drsné reakcie

Mnohých Slovákov táto veta rozhnevala, čo dali najavo v komentároch. „Kks fakt sa ide porovnávať, že on odpracoval 300h mesačne, s lekárom? To ma nas*al, a to nie som lekár ani sestra,“ stojí v jednom z komentárov.

„Srovnávat se s lékařem, pán je vtipálek,“ prišiel komentár od našich českých susedov.

Z ďalšieho príspevku sa zdá, že jeho autor zrejme v zdravotníctve pôsobí alebo pôsobil. „Buď 48 hodín v práci, pretože je to tvoje poslanie. Dostaň sa za hranicu vyhorenia, pretože je to tvoje poslanie. Nemaj žiadny rodinný ani osobný život, pretože je to tvoje poslanie. Chceli by ste, aby vás operoval niekto, kto ťahá už piatu 12-tku za sebou?,“ odkazuje premiérovi rozčúlený komentujúci.

Zdroj: Dnes24.sk