Dnes o 17:21 Anton Hrachovský Správy Poplach v bojnickej ZOO: U dvoch zvierat potvrdili vtáčiu chrípku!

Vírus aviárnej influenzy sa objavil v ďalšej lokalite na Slovensku. Tentoraz zasiahol v známej zoologickej záhrade.

Zdroj: TASR

V Národnej zoologickej záhrade (ZOO) v Bojniciach potvrdili výskyt vtáčej chrípky u kačice a lyžičiara. V sobotu 25. januára 2020 to potvrdil riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš.

Zatvorené minimálne na mesiac

Doplnil, že zoo preventívne zatvorili už v piatok (24. 1.), keď pitevný nález poukazoval na možnosť vtáčej chrípky. „Bude zatvorená minimálne jeden mesiac. Nie je možné urobiť izoláciu zvierat, pretože zoologická záhrada slúži pre verejnosť. Takže by bolo riziko prenosu nákazy, jednak na človeka, ale človek ju môže aj roznášať,“ povedal Bíreš.

„Náhle úhyny kačice a lyžičiara bieleho naznačujú, že tam bol alebo je kontakt s voľne žijúcim vtáctvom, hlavne divokými kačicami, husami a labuťami. Toto, myslím si, že personál podcenil. Veď už mesiac hovoríme o chrípke, že ju prenáša sťahovavé vtáctvo,“ podotkol riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Vtáctvo a hydinu musia podľa neho izolovať. „Dáme ju do karantény a pokiaľ by boli ďalšie úhyny, že je už viacej kusov nakazených, tak niektoré zvieratá sa budú musieť, aj keď sú vzácne, usmrcovať,“ dodal Bíreš.

O otvorení zoo pre verejnosť sa rozhodne najskôr po 30 dňoch. „Tam je zásada, že do 30 dní sa nesmie vyskytnúť žiadny nový prípad. Takže to môže byť jeden mesiac, ale aj dva alebo tri mesiace,“ vysvetlil.

Sokoliari boli rýchlejší

Sokoliari Aquila z Bojníc uzavreli areál s tromi desiatkami dravcov pri Národnej zoologickej záhrade Bojnice pred dvomi týždňami, hneď po potvrdení vtáčej chrípky v Zbehoch pri Nitre. Uviedol to vedúci sokoliarov Jozef Tomík.

„Pri vstupe do areálu je dezinfekčný roztok a vybraní členovia skupiny, ktorí sa starajú o dravce, si očistia topánky. Je to hlavne preto, aby sa vírus nepreniesol do areálu prostredníctvom výkalov nakazených vtákov,“ vysvetlil Tomík.

Doplnil, že dravce sú v areáli celoročne a nebudú ich premiestňovať. „Máme výhodu oproti zoo, že dravce sú predátori a divo žijúce vtáky k nim nelietajú. Zoo má vlastné rybníky, na ktorých chová hydinu a k nej dolietajú divo žijúce kačice. A môžu túto chorobu priniesť. Určite sa snažia robiť opatrenia, že zakrývajú rybníky sieťami. My tento problém nemáme, že by k našim vtákom prilietali cudzie. Ale snažíme sa robiť dopredu aspoň opatrenia, aby sme tomu zamedzili. Na druhej strane, pokiaľ sa vírus nachádza v ovzduší a rozširuje sa aj vzduchom, tak človek nijako nezabráni tomu, aby sa nejaký jedinec nenakazil,“ podotkol vedúci sokoliarov.

Areál podľa neho zostane zatvorený minimálne jeden mesiac. „Budeme čakať na potvrdenie veterinárnej správy, dokedy bude toto ohnisko nákazy pretrvávať. A budeme kontrolovať chov. Snáď sa nič nestane a nebudeme mať žiadne úhyny. A prekonáme to, tak ako pred dvoma rokmi, keď tu bolo ohnisko nákazy a, našťastie, nám nič neuhynulo,“ dodal Tomík.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR