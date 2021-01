Dnes o 18:20 Zo Slovenska Poplach v Národnej rade. Do parlamentu sa snažil dostať muž so sekerou

Mladý muž chcel sekeru prepašovať v igelitke.

3 Galéria

Zdroj: Facebook.com/Ján Marosz

Do budovy Národnej rady SR sa v stredu popoludní snažil dostať muž so sekerou. Na svojom Facebooku to napísal poradca premiéra a exposlanec OĽaNO Ján Marosz. Muža zadržala ochranka.

O incidente informoval portál Aktuality.sk. Marosz mal byť očitým svedkom. Všimol si, že mladý muž kráča s taškou smerom k parlamentu. „Dostal sa až pred dvere a tam vytiahol z tašky sekeru. Kričal, že mu politici zničili život, že už nič nemá a že ho súdy odsúdili,” opísal Marosz pre Aktuality.sk.

„Nevylučujem, že mohol byť aj pod vplyvom nejakých látok,” dodal. Ozbrojený muž vraj nestihol zaútočiť, bezpečnostná služba okamžite zasiahla a spacifikovala ho.

Skončil v putách

Aktualizované 18:20

O udalosti informoval aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v pléne NR SR počas stredajšieho rokovania. „Mali sme tu jeden útok, videl som to na zázname. Ten človek je spacifikovaný, už ho zobrali policajti. Chcel vtrhnúť do budovy, mal sekeru a bodák,“ priblížil Kollár. Dodal, že ochrankári stáli vonku a videli podozrivého človeka, ktorý pred vstupom do budovy vybral z tašky sekeru. „Okamžite zareagovali,“ povedal šéf parlamentu a poďakoval sa zamestnancom za ich prácu.

Riaditeľka odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Michaela Jurcová pre TASR doplnila, že k incidentu došlo okolo 16.00 hod. „Útočník bol spacifikovaný príslušníkmi ochranky národnej rady, následne si osobu prevzali príslušníci Policajného zboru. Pri incidente zároveň neboli zranené žiadne osoby,“ dodala.

Prave sa chcel tento chalan "prerubat sekerou" do NRSR.Vdaka rýchlemu a profesionalnemu zasahu sbs parlamentu ho rychlo sputali. Posted by Ján Marosz on Wednesday, January 27, 2021

Zúfalé časy si vyžadujú zúfalé činy... Dnes na parlament zaútočil pán so sekerou v ruke. Chápem, že situácia je ťažká, ale takto sa to nerieši 😕 P.S. Ochranka ihneď zasiahla a privolala políciu. Posted by Miroslav Žiak on Wednesday, January 27, 2021

Zdroj: Dnes24/TASR