Portrét odvahy či NEVKUSU? Fotky Zelenskej pre časopis Vogue vyvolali svetovú POLEMIKU!

Tento spôsob prezentácie podľa kritikov zľahčuje dôsledky rusko-ukrajinskej vojny. Vogue v októbrovom čísle zverejní článok s názvom „Portrét odvahy: Olena Zelenská, prvá dáma Ukrajiny“.

Autorkou fotografií je renomovaná americká fotografka Annie Leibovitzová. Na niektorých z nich Zelenská pózuje v Kyjeve s manželom, ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Mohlo by vás zaujímať Romanu Tabák pobúrila Zelenská na titulke Vogue: No prerátala sa, ľudia jej NALOŽILI

Článok sa zamýšľa nad emocionálnou daňou, ktorú si vojna vyberá od Ukrajincov, aj nad tým, ako sa Olena Zelenská usiluje prispôsobiť tomu, že sa ocitla „v centre tragédie“, informovala vo štvrtok spravodajská stanica Euronews.

„Prvá dáma je oblečená v módnych šatách, je ťažké spojiť si to so surovou správou, že prebieha vojna,“ uviedla Anjana Susarlová, profesorka z Michiganskej štátnej univerzity.

Zástancovia tvrdia, že úlohou prezidentského páru je zvyšovať povedomie svetovej verejnosti o vojne a udržiavať záujem médií o dianie na Ukrajine. To podľa nich znamená, že takýto spôsob „public relations“ je dôležitý.

„V čase vojny musíte využiť všetky prostriedky na šírenie informácií,“ napísal na sociálnej sieti Twitter jeden užívateľ, zatiaľ čo iný si myslí, že „udržiavanie Ukrajiny v správach je pre (Zelenského) protivojnové úsilie životne dôležité“.

Aj Rusko aj Ukrajina vedú na svoju podporu rozsiahle mediálne kampane. Zelenskyj od začiatku vojny využíva silu sociálnych médií a na platformách ako Twitter alebo Instagram pravidelne zverejňuje „selfie“ videá.

First Lady Olena Zelenska and President Volodymyr Zelenskyy, Kyiv, Ukraine, July 2022 / For @voguemagazine To Be Featured In Vogue Magazine, October 2022 pic.twitter.com/i6hMGsJ1lY