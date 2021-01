25. január 2021 Milan Hanzel Správy Politika Poslanec Ňarjaš leží v nemocnici s koronavírusom: Jedenásť dní sa nevie zbaviť horúčok!

Erik Ňarjaš, ktorý je poslancom za stranu OĽANO, sa z domácej liečby musel presunúť na nemocničné lôžko. Môže za to COVID-19, ktorého sa niekdajší tanečník nevie zbaviť.

Najhoršie na jeho zdravotnom stave je to, že má už niekoľko dní za sebou vysoké teploty. Tie sa podpísali s veľkou pravdepodobnosťou aj pot zápal pľúc, ktorý Ňarjaš k tomu všetkému ešte dostal.

„Som pozitívny a 11 dní v horúčkach. Zobrali ma do nemocnice, kde mi diagnostikovali zápal pľúc a tak trochu fetujem kyslík. Som mladý, verím že sa z toho dostanem, no je to najhoršia sviňa choroba, akú som kedy mal… A to som mal zdravý životný štýl,“ vyjadril sa 35-ročný poslanec na sociálnej sieti.

Covid si nevyberá

Aj na tomto prípade je zreteľné, že koronavírus vie narobiť problémy aj mladším ľuďom, ktorí sú v kondícii. „Chcem podporiť Igora Matoviča a Jara Naďa a vládu, že robia dobré veci, ktorými chcú pomôcť všetkým. Všetci lekári mi dali za pravdu s testovaním, nech si myslí kto chce čo chce, je to správne. Ak iba 10% pozitívnych odhalíme, môžeme zachrániť veľa ľudí. O očkovaní ani nehovorím to je nutnosť. Aj týmto patrí moja veľká vďaka všetkým lekárom a zdravotníkom, ktorí sú úžasní,“ píše Erik Ňarjaš v príspevku.

„Dávajte si na seba pozor. Viem, že nás všetkých láka sloboda, bez rúška. Ale keď vás to chytí, potom by sme dali všetko, aby sme vrátili čas, keď sme to nezodpovedným správaním dostali. Prajem všetkým veľa zdravia,“ uzavrel poslanec.

