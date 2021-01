25. január 2021 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Kto bude mať šťastie na lásku a kto na výhru v lotérii?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 25. 1. - 31. 1. januára?

Vo štvrtok 28. 1. večer máme spln v znamení Leva – deti, milenci, milenky, hry, výhry.

Baran

V priebehu tohto týždňa budú vaši spolupracovníci trochu v pomykove zo spôsobu, ktorým sa budete snažiť riešiť všetky vaše pracovné povinnosti, čo vám dajú aj otvorene najavo, ale nedajte sa tým zmiasť. Vašimi dobrými výsledkami ich presvedčíte, že spôsob, aký ste zvolili, je správny. V súkromí sa snažte počas víkendu naplánovať taký program, do ktorého sa budú môcť zapojiť všetci vaši rodinní príslušníci. Hviezdy vám totiž prajú vo všetkom, čo sa týka rodiny.

Býk

V pondelok a v utorok sa vám bude na pracovisku dariť vo všetkom, do čoho sa pustíte. Využite to najlepšie ako dokážete, pretože od stredy do piatku sa situácia otočí a nech sa budete snažiť najviac ako viete, nepôjde to. K tomu všetkému budete musieť riešiť aj nepríjemné zmeny v rámci vášho zamestnania. V osobnom živote, v partnerskom a rodinnom spolužití, je počas týchto dní pokoj, okrem soboty. Je pravdepodobné, že sa nevyhnete menším výmenám názorov.

Blíženci

V zamestnaní sa v tomto týždni pracovne potrápite, ale, našťastie, to nebude mať negatívny dopad na vaše financie. Naopak, budete v tejto oblasti spokojný. Peniaze budete môcť získať aj podaním nejakej lotérie. V súkromí nebeská obloha praje hlavne vám nezadaným, ktorí túžite po láske. Dokonca budete mať možnosť vybrať si z viacerých záujemcov, preto sa snažte nepodliehať eufórii, ale rozumne si vyberte. Ide o vášho budúceho seriózneho partnera.

Rak

Máte pred sebou vynikajúci pracovný týždeň, počas ktorého sa môžete bez obáv uchádzať o zvýšenie platu alebo lepšie pracovné zaradenie. Nebeskú oblohu máte na vašej strane aj v prípade, že ste sa rozhodli začať podnikať alebo zmeniť zamestnanie. Rovnako aj vo vašom osobnom živote môžete v priebehu týchto dní očakávať len príjemné zážitky v kruhu vašej rodiny alebo v súkromí iba s vašimi partnermi. Preto je len na vás, ako sa rozhodnete tráviť aj nadchádzajúci víkend.

Lev

V tieto dni sa nebudete cítiť mentálne, ale ani fyzicky v pohode, ale cez to všetko to nebude mať negatívny dopad na vaše pracovné výkony a výsledky. Tie sa pozitívne odzrkadlia aj na vašej pracovnej pozícii, ktorú si mierne vylepšíte. V partnerskom spolužití si dávajte pozor na vaše reakcie smerom k polovičkám hneď v pondelok, pretože hrozia ostré výmeny názorov. Ak sa vám to podarí, zvyšok týždňa prežijete v pokojnej atmosfére a vzájomnom porozumení.

Panna

V tento pracovný týždeň si ozaj poriadne „zamakáte“, ale vám to nevadí. Skôr naopak, pretože ste radi, ak je okolo vás všetko v pohybe. No čo vás bude ešte viac motivovať je to, že za vašu vynaloženú námahu budete veľmi dobre finančne ohodnotený. Dokonca máte možnosť prilepšiť si v tejto oblasti aj prípadnou výhrou v lotérii. Vy, nezadaní, túžiaci po láske a vzťahu, máte v priebehu týchto dní príležitosť spoznať niekoho, kto by sa mohol stať vaším životným partnerom. Preto si dobre vyberajte.

Váhy

Ak máte na tento týždeň naplánované dôležité pracovné rokovania, alebo chcete uzavrieť obchodné dohody, snažte sa to stihnúť v priebehu pondelka a utorka, pretože od stredy až do piatku sa budete musieť prispôsobovať zmenám, ktoré nebudú pre vás dva krát príjemné. V súkromí máte pred sebou pokojné dni. Iba v sobotu sa snažte kontrolovať vaše reakcie smerom k partnerom, pretože ak by boli neprimerané, dosiahli by ste medzi vami len hádky.

Škorpión

V zamestnaní budete čeliť hlavne zmenám, ktoré vám nepridajú na pokoji, ale máte v sebe dostatok odhodlania a energie sa presadiť, takže vám to pomôže všetko zvládnuť do takej miery, že v závere týždňa sa to pozitívne odzrkadlí hlavne vo vašej peňaženke. V osobnom živote vám bude nebeská obloha priať v oblasti citov a lásky hlavne v pondelok a celý víkend. Snažte sa preto v tieto dni prekvapiť vašich partnerov niečím romantickým.

Strelec

Oproti minulému týždňu sa cítite vo vynikajúcej forme, a to má veľmi pozitívny dopad na všetky vaše pracovné aktivity. Rovnako aj vy, čo zvažujete zmenu zamestnania, alebo začatie podnikania, môžete tento krok urobiť bez obáv, že by to malo na vás z dlhodobého hľadiska negatívnu odozvu. V partnerskom spolužití si dávajte pozor v priebehu štvrtka. Neriešte medzi vami a vašimi partnermi nič dôležité a zásadné, pretože by ste dosiahli iba to, že by ste sa nepríjemne pohádali.

Kozorožec

Na pracovisku očakávajte zmeny, ktoré budú pre vás priaznivé v podobe nových ponúk, ale aj dostatkom práce, ktorej výsledky sa odzrkadlia na finančných ziskoch. Môžete začať s podnikaním alebo ak chcete, môžete zmeniť zamestnanie. V priebehu stredy a štvrtku budete musieť čeliť napätiu medzi vami a vašimi partnermi. Preto sa snažte zachovať pokoj a rozvahu. Neprilievajte olej do ohňa. Dosiahli by ste len to, že počas víkendu by ste mali tichú domácnosť.

Vodnár

Vo vašom zamestnaní sa v priebehu týchto dní dá doslova krájať napätie, ktoré tam vládne. Nie je vám to vôbec príjemné, ale cez to všetko sa dokážete dostatočne sústrediť na všetky vaše pracovné povinnosti do tej miery, že sa vám darí upevňovať si vašu pozíciu. To napätie bude ovplyvňovať aj vaše súkromie zvlášť od stredy do piatku. Je veľké nebezpečenstvo v tom, že ak mu podľahnete, vaše reakcie smerom k vašim partnerom budú neadekvátne a môžu skončiť až trvalým narušením v podobe rozchodov alebo rozvodov.

Ryby

Tento týždeň bude u vás v zamestnaní pokojný a pohodový. Budete si tak môcť dovoliť poľaviť vo vašom nasadení. Nehrozia vám žiadne nepríjemnosti, nemusíte sa obávať ani nepredvídaných problémov. Aj medziľudské vzťahy medzi vami a kolegami budú príjemné. To isté skoro do bodky bude platiť aj vo vašom osobnom živote, v partnerskom a rodinnom spolužití. Máte tak po nejakom čase možnosť dopriať si niečo, čo sa týka len vás. Navštívte priateľov alebo sa venujte vašim koníčkom.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk